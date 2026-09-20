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Битва на реке Альма в инфографике РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 20.09.2026
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Инфографика
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Битва на реке Альма в инфографике РИА Новости Крым
Битва на реке Альма в инфографике РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Битва на реке Альма в инфографике РИА Новости Крым
20 сентября 1854 года в тридцати километрах от главной базы Черноморского флота развернулось Альминское сражение, определившее весь ход войны в Крыму. РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T15:31
2026-09-20T15:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. 20 сентября 1854 года в тридцати километрах от главной базы Черноморского флота развернулось Альминское сражение, определившее весь ход войны в Крыму.В Крымской войне, столь несчастливой для русской короны, эта битва стала прологом к героической 349-дневной обороне Севастополя.Восточная война, которую в нашей стране привычно называют Крымской, в качестве одной из самых главных преследовала цель ослабить русское могущество на Черном море. Попытки высадиться в русском Причерноморье потерпели неудачи, но вот Крым оказался беззащитен перед англо-франко-турецким нашествием.Несмотря на то, что все действия союзников однозначно указывали на подготовку десантной операции на крымских берегах и неизбежную атаку на главную базу Черноморского флота — Севастополь, командующий русской армией на полуострове генерал-адъютант князь Александр Меншиков не сделал практически ничего, чтобы противостоять этому. Он принял единственно возможное и верное в той ситуации решение: остановить противника на подступах. И выбрал для этого место на пути от Евпатории до Севастополя: долину реки Альма неподалеку от села Бурлюк.Здесь у него был шанс задать противнику серьезную трепку. Даже с учетом преимущества противника в живой силе и артиллерии: 62 тысячи человек при 144 орудиях у союзников против 36 тысяч русских при 84 орудиях.К несчастью для Меншикова, командовавшие союзными силами французский маршал Арман де Сент-Арно и британский генерал Джеймс Сомерсет, барон Реглан, быстро оценили все достоинства и недостатки оборонительной позиции противника. Они начали наступление одновременно по трем направлениям…Дальнейший ход сражения был предрешен, когда французская пехота, а за ней и британская, начали штурм склонов Телеграфного холма и не встретили там никакого сопротивления.Дольше и яростнее всех сражались русские войска на правом фланге обороны. Именно там, где сейчас и расположен мемориал "Поле Альминского сражения".Несмотря на то, что армия Меншикова отступила, Сент-Арно и барон Реглан не решились преследовать противника. Это промедление дало защитникам Севастополя столь необходимое время для того, чтобы организовать сухопутную оборону города и встретить врага на подготовленных рубежах.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымская война, история, крым в истории: секреты, факты, фото, крым, севастополь, инфографика
Битва на реке Альма в инфографике РИА Новости Крым

Альминская прелюдия севастопольской драмы - инфографика РИА Новости Крым

15:31 20.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. 20 сентября 1854 года в тридцати километрах от главной базы Черноморского флота развернулось Альминское сражение, определившее весь ход войны в Крыму.
В Крымской войне, столь несчастливой для русской короны, эта битва стала прологом к героической 349-дневной обороне Севастополя.
Восточная война, которую в нашей стране привычно называют Крымской, в качестве одной из самых главных преследовала цель ослабить русское могущество на Черном море. Попытки высадиться в русском Причерноморье потерпели неудачи, но вот Крым оказался беззащитен перед англо-франко-турецким нашествием.
Несмотря на то, что все действия союзников однозначно указывали на подготовку десантной операции на крымских берегах и неизбежную атаку на главную базу Черноморского флота — Севастополь, командующий русской армией на полуострове генерал-адъютант князь Александр Меншиков не сделал практически ничего, чтобы противостоять этому. Он принял единственно возможное и верное в той ситуации решение: остановить противника на подступах. И выбрал для этого место на пути от Евпатории до Севастополя: долину реки Альма неподалеку от села Бурлюк.
Здесь у него был шанс задать противнику серьезную трепку. Даже с учетом преимущества противника в живой силе и артиллерии: 62 тысячи человек при 144 орудиях у союзников против 36 тысяч русских при 84 орудиях.
К несчастью для Меншикова, командовавшие союзными силами французский маршал Арман де Сент-Арно и британский генерал Джеймс Сомерсет, барон Реглан, быстро оценили все достоинства и недостатки оборонительной позиции противника. Они начали наступление одновременно по трем направлениям…
Дальнейший ход сражения был предрешен, когда французская пехота, а за ней и британская, начали штурм склонов Телеграфного холма и не встретили там никакого сопротивления.
Дольше и яростнее всех сражались русские войска на правом фланге обороны. Именно там, где сейчас и расположен мемориал "Поле Альминского сражения".
Несмотря на то, что армия Меншикова отступила, Сент-Арно и барон Реглан не решились преследовать противника. Это промедление дало защитникам Севастополя столь необходимое время для того, чтобы организовать сухопутную оборону города и встретить врага на подготовленных рубежах.
Альминское сражениеАльминское сражение
 
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