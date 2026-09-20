https://crimea.ria.ru/20260920/benzin-v-krymu-gde-zapravitsya-v-voskresene-po-100-rubley-1159535876.html
Бензин в Крыму: где заправиться в воскресенье по 100 рублей
Бензин в Крыму: где заправиться в воскресенье по 100 рублей - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Бензин в Крыму: где заправиться в воскресенье по 100 рублей
Две сети заправок в Крыму продолжают торговать топливом по сниженной цене в воскресенье. Об этом сообщает Минтопэнерго региона. РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T07:45
2026-09-20T07:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Две сети заправок в Крыму продолжают торговать топливом по сниженной цене в воскресенье. Об этом сообщает Минтопэнерго региона. И напомнили, что актуальная информация о наличии топлива на АЗС Крыма обновляется на интерактивной карте по ссылке toplivo.rk.gov.ru по мере поступления информации от нефтетрейдеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Бензин в Крыму: где заправиться в воскресенье по 100 рублей
Две сети заправок в Крыму продолжают торговать топливом по сниженной цене