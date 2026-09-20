Бензин в Крыму: где заправиться в воскресенье по 100 рублей

"Сегодня, 20 сентября, реализация топлива по сниженной цене - не выше 100 рублей за литр: - с 8 часов АИ-95 - в сети "АТАН", - с 9 часов АИ-92, ДТ - в сети "Формула"", - сообщили в министерстве.