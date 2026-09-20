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Бензин и дизель: где заправиться в Севастополе в понедельник

Бензин и дизель: где заправиться в Севастополе в понедельник - РИА Новости Крым, 20.09.2026

Бензин и дизель: где заправиться в Севастополе в понедельник

В понедельник, 21 сентября, в Севастополе продажа трех видов топлива будет осуществляться по QR-кодам. Дизельное топливо будет в свободной продаже. Об этом... РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T21:01

2026-09-20T21:01

2026-09-20T21:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В понедельник, 21 сентября, в Севастополе продажа трех видов топлива будет осуществляться по QR-кодам. Дизельное топливо будет в свободной продаже. Об этом сообщает правительство Севастополя в своем канале в МАКС.На АЗС ТЭС купить бензин марок АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 можно будет только по QR-кодам и в объеме не более 20 литров. При этом бензин АИ-92 и АИ-95 общают продавать по цене не выше 100 рублей.До 40 литров топлива можно будет заправиться на трех АЗС: Орлиное, Таврида-1 и Таврида-2.ДТ, ДТ NP будет в свободной продаже, лимит составит 40 литров. Такой же лимит действует на газ пропан – его можно будет купить на трех АЗС: Городское шоссе (авто + баллоны), Хрусталева, 6 (авто) и Крестовского, 56 (авто).На восьми АЗС "Атан" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-95 (лимит 20 литров) по цене не выше 100 рублей. Заправка в канистры запрещена. Продавать топливо на заправках этой сети будут в период с 10:00 до 16:00."Обязательно проверяйте карту перед выездом! Топливо доступно не на всех станциях", – напоминают в правительстве Севастополя.Проверить наличие бензина и дизельного топлива на конкретной АЗС города можно по ссылке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на 110 АЗС завезли бензин для продажи по 100 рублей за литрНа западе Крыма ввели ограничения на продажу бензинаПолсотни дел: что делает ФАС для стабилизации топливного рынка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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