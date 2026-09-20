Рейтинг@Mail.ru
Бензин и дизель: где заправиться в Севастополе в понедельник - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260920/benzin-i-dizel-gde-zapravitsya-v-sevastopole-v-ponedelnik-1159547828.html
Бензин и дизель: где заправиться в Севастополе в понедельник
Бензин и дизель: где заправиться в Севастополе в понедельник - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Бензин и дизель: где заправиться в Севастополе в понедельник
В понедельник, 21 сентября, в Севастополе продажа трех видов топлива будет осуществляться по QR-кодам. Дизельное топливо будет в свободной продаже. Об этом... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T21:01
2026-09-20T21:01
бензин
топливо
топливо в крыму
дизельное топливо
газомоторное топливо
qr-коды на топливо в севастополе
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111336/05/1113360560_0:260:2944:1915_1920x0_80_0_0_57d3994840576ab2d6440dc19ec90877.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В понедельник, 21 сентября, в Севастополе продажа трех видов топлива будет осуществляться по QR-кодам. Дизельное топливо будет в свободной продаже. Об этом сообщает правительство Севастополя в своем канале в МАКС.На АЗС ТЭС купить бензин марок АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 можно будет только по QR-кодам и в объеме не более 20 литров. При этом бензин АИ-92 и АИ-95 общают продавать по цене не выше 100 рублей.До 40 литров топлива можно будет заправиться на трех АЗС: Орлиное, Таврида-1 и Таврида-2.ДТ, ДТ NP будет в свободной продаже, лимит составит 40 литров. Такой же лимит действует на газ пропан – его можно будет купить на трех АЗС: Городское шоссе (авто + баллоны), Хрусталева, 6 (авто) и Крестовского, 56 (авто).На восьми АЗС "Атан" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-95 (лимит 20 литров) по цене не выше 100 рублей. Заправка в канистры запрещена. Продавать топливо на заправках этой сети будут в период с 10:00 до 16:00."Обязательно проверяйте карту перед выездом! Топливо доступно не на всех станциях", – напоминают в правительстве Севастополя.Проверить наличие бензина и дизельного топлива на конкретной АЗС города можно по ссылке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на 110 АЗС завезли бензин для продажи по 100 рублей за литрНа западе Крыма ввели ограничения на продажу бензинаПолсотни дел: что делает ФАС для стабилизации топливного рынка
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111336/05/1113360560_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_076804bc80f1834901375b6cef1496af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бензин, топливо, топливо в крыму, дизельное топливо, газомоторное топливо, qr-коды на топливо в севастополе, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев
Бензин и дизель: где заправиться в Севастополе в понедельник

Продажа трех видов топлива в Севастополе 21 сентября будет осуществляться по QR-кодам

21:01 20.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Сазонов / Перейти в фотобанкБензоколонка автозаправочной станции
Бензоколонка автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости . Алексей Сазонов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В понедельник, 21 сентября, в Севастополе продажа трех видов топлива будет осуществляться по QR-кодам. Дизельное топливо будет в свободной продаже. Об этом сообщает правительство Севастополя в своем канале в МАКС.
На АЗС ТЭС купить бензин марок АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 можно будет только по QR-кодам и в объеме не более 20 литров. При этом бензин АИ-92 и АИ-95 общают продавать по цене не выше 100 рублей.
До 40 литров топлива можно будет заправиться на трех АЗС: Орлиное, Таврида-1 и Таврида-2.
ДТ, ДТ NP будет в свободной продаже, лимит составит 40 литров. Такой же лимит действует на газ пропан – его можно будет купить на трех АЗС: Городское шоссе (авто + баллоны), Хрусталева, 6 (авто) и Крестовского, 56 (авто).
"Топлива ограниченное количество, поэтому продавать бензин по кодам будут с 09:00 до 16:00. Разрешена заправка в канистры только АИ-92, ДТ и ДТ NP (для работы домашних генераторов)", – говорится в сообщении правительства города.
На восьми АЗС "Атан" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-95 (лимит 20 литров) по цене не выше 100 рублей. Заправка в канистры запрещена. Продавать топливо на заправках этой сети будут в период с 10:00 до 16:00.
"Обязательно проверяйте карту перед выездом! Топливо доступно не на всех станциях", – напоминают в правительстве Севастополя.
Проверить наличие бензина и дизельного топлива на конкретной АЗС города можно по ссылке.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крым на 110 АЗС завезли бензин для продажи по 100 рублей за литр
На западе Крыма ввели ограничения на продажу бензина
Полсотни дел: что делает ФАС для стабилизации топливного рынка
 
БензинТопливоТопливо в КрымуДизельное топливоГазомоторное топливоQR-коды на топливо в СевастополеСевастопольНовости СевастополяМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:2974 здания избиркомов были повреждены или разрушены во время выборов
21:20ЦИК выявил более трех тысяч волн DDOS-атак на избирательную инфраструктуру
21:18В Севастополе явка на выборах в Госдуму превысила 61%
21:09Предварительные результаты выборов-2026 - ЦИК
21:01Бензин и дизель: где заправиться в Севастополе в понедельник
20:56Над Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроны
20:51Кобудо-духовая трубка: новый вид адаптивного спорта презентуют в Крыму
20:37Удары по Украине – разбито судно с грузом для ВСУ и склад боеприпасов
20:22Как психологи оказывают поддержку бойцам и ветеранам СВО в Крыму
20:00В Республике Крым и Севастополе завершилось голосование на выборах
19:42Киев пытался сорвать выборы в России с помощью ракет "Фламинго" и атак дронов
19:40Спину ровнее: как избежать сколиоза у школьников в период учебы
19:31В Крыму до конца года выпустят две новые книги
19:18В Крыму выявили нарушения на детских площадках
19:12Стрельба и взрывы в Севастополе – идет тренировка флота
19:04На Кубани иномарка врезалась в автобус – погибла девушка
18:56Как происходит вывоз мусора в Крыму
18:32Плохая путина – красная икра в России подорожала вдвое
18:05Осадков будет много: когда в Крым придет сильное похолодание
17:48Новый детский сад с лечением откроется в Севастополе
Лента новостейМолния