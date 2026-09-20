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Атаки и поджоги – как враг пытается сорвать выборы в регионах России
Атаки и поджоги – как враг пытается сорвать выборы в регионах России - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Атаки и поджоги – как враг пытается сорвать выборы в регионах России
Председатель участковой комиссии в Подмосковье получила ранение в результате ночной массированной атаки ВСУ на регион. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T11:41
2026-09-20T11:41
2026-09-20T12:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Председатель участковой комиссии в Подмосковье получила ранение в результате ночной массированной атаки ВСУ на регион. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ.В последний день выборов враг предпринял одну из самых массрованных атак на Москву и Подмосковье. Два человека погибли и 20 ранены в результате атаки дронов ВСУ в Подмосковье, сообщал ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев. Только с трех ночи до пяти утра ПВО сбила 249 беспилотников в 17 округах региона.По словам Памфиловой, всего в Ленинском округе Подмосковья при атаке беспилотников пострадали пять человек, повреждены 14 домов."Вот вам "военные объекты", да? Дома простых граждан. Это не военнослужащие, это не линия боевого соприкосновения", – констатировала она.Кроме того, по данным Памфиловой, на одном из участков в республике Коми после завершения голосования произошел целенаправленный поджог. Поджигатель задержан, возгорание было оперативно потушено, голосование продолжается, уточнила глава ЦИК.Два человека, в том числе член участковой избирательной комиссии Херсонской области, погибли при целенаправленной атаке беспилотника ВСУ на гражданский автобус, сообщала Памфилова ранее в воскресенье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более тысячи дронов ВСУ уничтожены над регионами РоссииВ России явка на выборах в Госдуму во второй день голосования составила 43%Выборы в Крыму и Севастополе – день третий
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Атаки и поджоги – как враг пытается сорвать выборы в регионах России
Атаки и поджоги – как враг пытается сорвать выборы в регионах России
11:41 20.09.2026 (обновлено: 12:05 20.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Председатель участковой комиссии в Подмосковье получила ранение в результате ночной массированной атаки ВСУ на регион. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ.
В последний день выборов враг предпринял одну из самых массрованных атак на Москву и Подмосковье. Два человека погибли и 20 ранены
в результате атаки дронов ВСУ в Подмосковье, сообщал ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев. Только с трех ночи до пяти утра ПВО сбила 249 беспилотников в 17 округах региона.
"К сожалению, среди пострадавших - председатель участковой избирательной комиссии №1283 Санайкина Наталья Сергеевна. Слава Богу, жива! При падении обломков БПЛА пострадал ее частный дом, выбило окна, двери, осколками повредило ей ноги", – сказала глава ЦИК.
По словам Памфиловой, всего в Ленинском округе Подмосковья при атаке беспилотников пострадали пять человек, повреждены 14 домов.
"Вот вам "военные объекты", да? Дома простых граждан. Это не военнослужащие, это не линия боевого соприкосновения", – констатировала она.
Кроме того, по данным Памфиловой, на одном из участков в республике Коми после завершения голосования произошел целенаправленный поджог. Поджигатель задержан, возгорание было оперативно потушено, голосование продолжается, уточнила глава ЦИК.
Два человека, в том числе член участковой избирательной комиссии
Херсонской области, погибли при целенаправленной атаке беспилотника ВСУ на гражданский автобус, сообщала Памфилова ранее в воскресенье.
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