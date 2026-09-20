https://crimea.ria.ru/20260920/ataki-i-podzhogi--kak-vrag-pytaetsya-sorvat-vybory-v-regionakh-rossii-1159540540.html

Атаки и поджоги – как враг пытается сорвать выборы в регионах России

Атаки и поджоги – как враг пытается сорвать выборы в регионах России - РИА Новости Крым, 20.09.2026

Атаки и поджоги – как враг пытается сорвать выборы в регионах России

Председатель участковой комиссии в Подмосковье получила ранение в результате ночной массированной атаки ВСУ на регион. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла... РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T11:41

2026-09-20T11:41

2026-09-20T12:05

элла памфилова

выборы-2026

россия

общество

политика

выборы

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/12/1159495038_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b074c647c82097a8fd9b4dcb1ffb1ff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Председатель участковой комиссии в Подмосковье получила ранение в результате ночной массированной атаки ВСУ на регион. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ.В последний день выборов враг предпринял одну из самых массрованных атак на Москву и Подмосковье. Два человека погибли и 20 ранены в результате атаки дронов ВСУ в Подмосковье, сообщал ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев. Только с трех ночи до пяти утра ПВО сбила 249 беспилотников в 17 округах региона.По словам Памфиловой, всего в Ленинском округе Подмосковья при атаке беспилотников пострадали пять человек, повреждены 14 домов."Вот вам "военные объекты", да? Дома простых граждан. Это не военнослужащие, это не линия боевого соприкосновения", – констатировала она.Кроме того, по данным Памфиловой, на одном из участков в республике Коми после завершения голосования произошел целенаправленный поджог. Поджигатель задержан, возгорание было оперативно потушено, голосование продолжается, уточнила глава ЦИК.Два человека, в том числе член участковой избирательной комиссии Херсонской области, погибли при целенаправленной атаке беспилотника ВСУ на гражданский автобус, сообщала Памфилова ранее в воскресенье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более тысячи дронов ВСУ уничтожены над регионами РоссииВ России явка на выборах в Госдуму во второй день голосования составила 43%Выборы в Крыму и Севастополе – день третий

https://crimea.ria.ru/20260920/vsu-razrushili-izbiratelnyy-uchastok-v-zaporozhskoy-oblasti-1159540910.html

https://crimea.ria.ru/20260920/vybor-vazhen-vsegda-kak-v-krymu-golosuyut-v-bolnitsakh-1159539645.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, выборы-2026, россия, общество, политика, выборы