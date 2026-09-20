74 здания избиркомов были повреждены или разрушены во время выборов
74 здания избиркомов были повреждены или разрушены в РФ в дни проведения выборов
21:29 20.09.2026 (обновлено: 21:35 20.09.2026)
© Глава Запорожской области Евгений БалицкийВСУ разрушили избирательный участок в Запорожской области
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. На территории России в дни проведения выборов – с 18 по 20 сентября – были повреждены или разрушены 74 здания, в которых размещались избирательные комиссии. Об этом на брифинге об итогах голосования в России заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"На территории 10 субъектов Российской Федерации повреждены и разрушены 74 здания, в которых были размещены, размещались территориальные участковые избирательные комиссии. В ряде случаев территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии располагались в одном здании", - сказала Памфилова.
Ранее сообщалось, что более 3 тысяч волн DDoS-атак на избирательную инфраструктуру России было зафиксировано во время проведения выборов. 135 атак были совершены на федеральную платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), 16 - на сайт ЦИК, 1968 - на инфраструктуру электронного правительства, а еще 420 - на инфраструктуру компании "Ростелеком"
В 20:00 в воскресенье, 20 сентября, в Республике Крым и городе Севастополе завершилось голосование на выборах. Избирательные участки закрылись вовремя. Явка избирателей на выборах в Госдуму в целом по России превысила 56%. По предварительным результатам, больше всего голосова набрала "Единая Россия".
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