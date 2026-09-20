https://crimea.ria.ru/20260920/74-zdaniya-izbirkomov-byli-povrezhdeny-ili-razrusheny-vo-vremya-vyborov-1159548681.html

74 здания избиркомов были повреждены или разрушены во время выборов

74 здания избиркомов были повреждены или разрушены во время выборов - РИА Новости Крым, 20.09.2026

74 здания избиркомов были повреждены или разрушены во время выборов

На территории России в дни проведения выборов – с 18 по 20 сентября – были повреждены или разрушены 74 здания, в которых размещались избирательные комиссии. Об... РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T21:29

2026-09-20T21:29

2026-09-20T21:35

выборы-2026

элла памфилова

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. На территории России в дни проведения выборов – с 18 по 20 сентября – были повреждены или разрушены 74 здания, в которых размещались избирательные комиссии. Об этом на брифинге об итогах голосования в России заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Ранее сообщалось, что более 3 тысяч волн DDoS-атак на избирательную инфраструктуру России было зафиксировано во время проведения выборов. 135 атак были совершены на федеральную платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), 16 - на сайт ЦИК, 1968 - на инфраструктуру электронного правительства, а еще 420 - на инфраструктуру компании "Ростелеком"В 20:00 в воскресенье, 20 сентября, в Республике Крым и городе Севастополе завершилось голосование на выборах. Избирательные участки закрылись вовремя. Явка избирателей на выборах в Госдуму в целом по России превысила 56%. По предварительным результатам, больше всего голосова набрала "Единая Россия".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки и поджоги – как враг пытается сорвать выборы в регионах РоссииВСУ разрушили избирательный участок в Запорожской областиЧлен избиркома погибла в Херсонской области - ВСУ дроном атаковали автобус

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы-2026, элла памфилова, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу, новости