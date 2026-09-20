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74 здания избиркомов были повреждены или разрушены во время выборов - РИА Новости Крым, 20.09.2026
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74 здания избиркомов были повреждены или разрушены во время выборов
74 здания избиркомов были повреждены или разрушены во время выборов - РИА Новости Крым, 20.09.2026
74 здания избиркомов были повреждены или разрушены во время выборов
На территории России в дни проведения выборов – с 18 по 20 сентября – были повреждены или разрушены 74 здания, в которых размещались избирательные комиссии. Об... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T21:29
2026-09-20T21:35
выборы-2026
элла памфилова
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. На территории России в дни проведения выборов – с 18 по 20 сентября – были повреждены или разрушены 74 здания, в которых размещались избирательные комиссии. Об этом на брифинге об итогах голосования в России заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Ранее сообщалось, что более 3 тысяч волн DDoS-атак на избирательную инфраструктуру России было зафиксировано во время проведения выборов. 135 атак были совершены на федеральную платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), 16 - на сайт ЦИК, 1968 - на инфраструктуру электронного правительства, а еще 420 - на инфраструктуру компании "Ростелеком"В 20:00 в воскресенье, 20 сентября, в Республике Крым и городе Севастополе завершилось голосование на выборах. Избирательные участки закрылись вовремя. Явка избирателей на выборах в Госдуму в целом по России превысила 56%. По предварительным результатам, больше всего голосова набрала "Единая Россия".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки и поджоги – как враг пытается сорвать выборы в регионах РоссииВСУ разрушили избирательный участок в Запорожской областиЧлен избиркома погибла в Херсонской области - ВСУ дроном атаковали автобус
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РИА Новости Крым
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выборы-2026, элла памфилова, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу, новости
74 здания избиркомов были повреждены или разрушены во время выборов

74 здания избиркомов были повреждены или разрушены в РФ в дни проведения выборов

21:29 20.09.2026 (обновлено: 21:35 20.09.2026)
 
© Глава Запорожской области Евгений БалицкийВСУ разрушили избирательный участок в Запорожской области
ВСУ разрушили избирательный участок в Запорожской области
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. На территории России в дни проведения выборов – с 18 по 20 сентября – были повреждены или разрушены 74 здания, в которых размещались избирательные комиссии. Об этом на брифинге об итогах голосования в России заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"На территории 10 субъектов Российской Федерации повреждены и разрушены 74 здания, в которых были размещены, размещались территориальные участковые избирательные комиссии. В ряде случаев территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии располагались в одном здании", - сказала Памфилова.
Ранее сообщалось, что более 3 тысяч волн DDoS-атак на избирательную инфраструктуру России было зафиксировано во время проведения выборов. 135 атак были совершены на федеральную платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), 16 - на сайт ЦИК, 1968 - на инфраструктуру электронного правительства, а еще 420 - на инфраструктуру компании "Ростелеком"
В 20:00 в воскресенье, 20 сентября, в Республике Крым и городе Севастополе завершилось голосование на выборах. Избирательные участки закрылись вовремя. Явка избирателей на выборах в Госдуму в целом по России превысила 56%. По предварительным результатам, больше всего голосова набрала "Единая Россия".
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Выборы-2026Элла ПамфиловаВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУОбстрелы ВСУНовости
 
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Заголовок открываемого материала
21:2974 здания избиркомов были повреждены или разрушены во время выборов
21:20ЦИК выявил более трех тысяч волн DDOS-атак на избирательную инфраструктуру
21:18В Севастополе явка на выборах в Госдуму превысила 61%
21:09Предварительные результаты выборов-2026 - ЦИК
21:01Бензин и дизель: где заправиться в Севастополе в понедельник
20:56Над Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроны
20:51Кобудо-духовая трубка: новый вид адаптивного спорта презентуют в Крыму
20:37Удары по Украине – разбито судно с грузом для ВСУ и склад боеприпасов
20:22Как психологи оказывают поддержку бойцам и ветеранам СВО в Крыму
20:00В Республике Крым и Севастополе завершилось голосование на выборах
19:42Киев пытался сорвать выборы в России с помощью ракет "Фламинго" и атак дронов
19:40Спину ровнее: как избежать сколиоза у школьников в период учебы
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