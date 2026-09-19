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Южный берег Крыма частично обесточен - РИА Новости Крым, 19.09.2026
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Южный берег Крыма частично обесточен
Южный берег Крыма частично обесточен - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Южный берег Крыма частично обесточен
Больше тысячи жителей поселка Никита на Южном берегу Крыма вечером в субботу остались без электричества из-за аварии на линии "Крымэнерго". Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T22:08
2026-09-19T22:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Больше тысячи жителей поселка Никита на Южном берегу Крыма вечером в субботу остались без электричества из-за аварии на линии "Крымэнерго". Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты.Отключены 23 трансформаторные подстанции.Энергетики уже работают на месте. На устранение аварии понадобится примерно три часа, добавили в ЕДДС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, ялта, большая ялта, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, электроэнергия, электросети, новости крыма
Южный берег Крыма частично обесточен

Поселок Никита на Южном берегу Крыма остался без света из-за аварии на сетях

22:08 19.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНе работающая лампа
Не работающая лампа - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Больше тысячи жителей поселка Никита на Южном берегу Крыма вечером в субботу остались без электричества из-за аварии на линии "Крымэнерго". Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты.
Отключены 23 трансформаторные подстанции.
"Авария по линии "Крымэнерго". Отключен частично поселок Никита. Обесточены 1059 абонентов", - говорится в сообщении.
Энергетики уже работают на месте. На устранение аварии понадобится примерно три часа, добавили в ЕДДС.
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