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Явка на выборах в Крыму и Севастополе во второй день – данные ЦИК - РИА Новости Крым, 19.09.2026
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Явка на выборах в Крыму и Севастополе во второй день – данные ЦИК
Явка на выборах в Крыму и Севастополе во второй день – данные ЦИК - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Явка на выборах в Крыму и Севастополе во второй день – данные ЦИК
В Крыму и Севастополе завершился второй день голосования на выборах депутатов в Госдуму. По состоянию на 20:00, в респулике проголосовали 38,57 процентов... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T20:56
2026-09-19T20:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе завершился второй день голосования на выборах депутатов в Госдуму. По состоянию на 20:00, в респулике проголосовали 38,57 процентов избирателей, в Севастополе – 52,33%. Об этом свидетельствую данные на сайте ЦИК.По России к 20:00 явка составила 43,83%.В дни проведения выборов работают 1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. Во всех территориальных и участковых комиссиях осуществляется видеонаблюдение. Трансляция ведется в общественный штаб наблюдения.Голосование продлится до 20 сентября включительно. В этом году в Крыму зарегистрированы 1 469 906 избирателей. Часть из них голосуют дистанционно. Также желающие могут проголосовать на дому – по состоянию здоровья или другой уважительной причине, предварительно уведомив участковую избирательную комиссию, в том числе в день голосования по телефону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Явка на выборах в Крыму и Севастополе во второй день – данные ЦИК

Во второй день выборов явка в Крыму составила 38,5% и в Севастополе превысила 52%

20:56 19.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы 2026 в Симферополе
Выборы 2026 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе завершился второй день голосования на выборах депутатов в Госдуму. По состоянию на 20:00, в респулике проголосовали 38,57 процентов избирателей, в Севастополе – 52,33%. Об этом свидетельствую данные на сайте ЦИК.
© ЦИК РоссииЯвка на выборы в Крыму 19 сентября на 20:00
Явка на выборы в Крыму 19 сентября на 20:00
© ЦИК России
Явка на выборы в Крыму 19 сентября на 20:00
По России к 20:00 явка составила 43,83%.
В дни проведения выборов работают 1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. Во всех территориальных и участковых комиссиях осуществляется видеонаблюдение. Трансляция ведется в общественный штаб наблюдения.
Голосование продлится до 20 сентября включительно. В этом году в Крыму зарегистрированы 1 469 906 избирателей. Часть из них голосуют дистанционно. Также желающие могут проголосовать на дому – по состоянию здоровья или другой уважительной причине, предварительно уведомив участковую избирательную комиссию, в том числе в день голосования по телефону.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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