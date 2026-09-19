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Явка на выборах в Госдуму в Крыму к 15:00 19 сентября составила 35 процентов
Явка на выборах в Госдуму в Крыму к 15:00 19 сентября составила 35 процентов - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Явка на выборах в Госдуму в Крыму к 15:00 19 сентября составила 35 процентов
В Крыму во второй день голосования на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва к 15:00 явка составила 35,24%. Об этом сообщает республиканская... РИА Новости Крым, 19.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Крыму во второй день голосования на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва к 15:00 явка составила 35,24%. Об этом сообщает республиканская Избирательная комиссия.В Крыму и Севастополе в субботу избирательные участки открылись ровно в 8.00. Крымчане продолжают голосовать.За первый день свой голос отдали 370 537 избирателей, что составляет 24,97%, сообщал ранее глава крымского избиркома Михаил Малышев.В дни проведения выборов в Крыму работают 1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. Все они оснащены источниками энергии на случай отключений света.Во всех территориальных и участковых комиссиях осуществляется видеонаблюдение. Трансляция ведется в общественный штаб наблюдения. А вот избирателям и наблюдателям самим запрещено производить фото- и видеосъемку на участках.Голосование продлится три дня – 18, 19 и 20 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Явка на выборах в Госдуму в Крыму к 15:00 19 сентября составила 35 процентов
В Крыму во второй день голосования на выборах в Госдуму проголосовали 523 тысяч человек
16:12 19.09.2026 (обновлено: 16:14 19.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Крыму во второй день голосования на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва к 15:00 явка составила 35,24%. Об этом сообщает республиканская Избирательная комиссия.
"По состоянию на 15:00 19 сентября на выборах депутатов Государственной Думы проголосовал 523 241 избиратель (35,24%)", - говорится в сообщении.
В Крыму и Севастополе в субботу избирательные участки открылись ровно в 8.00. Крымчане продолжают голосовать.
За первый день свой голос отдали 370 537 избирателей, что составляет 24,97%
, сообщал ранее глава крымского избиркома Михаил Малышев.
В дни проведения выборов в Крыму работают 1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. Все они оснащены источниками энергии на случай отключений света.
Во всех территориальных и участковых комиссиях осуществляется видеонаблюдение. Трансляция ведется в общественный штаб наблюдения. А вот избирателям и наблюдателям самим запрещено производить фото- и видеосъемку на участках.
Голосование продлится три дня – 18, 19 и 20 сентября.
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