https://crimea.ria.ru/20260919/yavka-na-vyborakh-v-gosdumu-prevysila-35-protsentov-1159528169.html
Явка на выборах в Госдуму превысила 35 процентов
Явка на выборах в Госдуму превысила 35 процентов - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Явка на выборах в Госдуму превысила 35 процентов
К 15:00 второго дня выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва явка по России достигла 35,55 процента. Об этом свидетельствую данные ЦИК. РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T15:24
2026-09-19T15:24
2026-09-19T15:24
выборы
выборы-2026
центризбирком (цик рф)
политика
новости
государственная дума рф
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/12/1159494808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8014f91eec57aae9dfc62d001110d741.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. К 15:00 второго дня выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва явка по России достигла 35,55 процента. Об этом свидетельствую данные ЦИК.В Крыму и Севастополе в субботу избирательные участки открылись ровно в 8.00. Крымчане продолжают голосовать.За первый день свой голос отдали 370 537 избирателей, что составляет 24,97%, сообщал ранее глава крымского избиркома Михаил Малышев.В дни проведения выборов в Крыму работают 1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. Все они оснащены источниками энергии на случай отключений света.Во всех территориальных и участковых комиссиях осуществляется видеонаблюдение. Трансляция ведется в общественный штаб наблюдения. А вот избирателям и наблюдателям самим запрещено производить фото- и видеосъемку на участках.Голосование продлится три дня. Общественный порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму обеспечивают несколько ведомств, все участки взяты заранее под круглосуточную охрану. В Севастополе помещения для голосования оборудованы укрытиями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/12/1159494808_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3d04afd4127efb81407fa0e623cbcaea.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы, выборы-2026, центризбирком (цик рф), политика, новости, государственная дума рф
Явка на выборах в Госдуму превысила 35 процентов
В России явка на выборах в Госдуму к 15:00 19 сентября составляет 35,55% – ЦИК
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. К 15:00 второго дня выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва явка по России достигла 35,55 процента. Об этом свидетельствую данные ЦИК.
В Крыму и Севастополе в субботу избирательные участки открылись ровно в 8.00. Крымчане продолжают голосовать.
За первый день свой голос отдали 370 537 избирателей, что составляет 24,97%
, сообщал ранее глава крымского избиркома Михаил Малышев.
В дни проведения выборов в Крыму работают 1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. Все они оснащены источниками энергии на случай отключений света.
Во всех территориальных и участковых комиссиях осуществляется видеонаблюдение. Трансляция ведется в общественный штаб наблюдения. А вот избирателям и наблюдателям самим запрещено производить фото- и видеосъемку на участках.
Голосование продлится три дня. Общественный порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму обеспечивают несколько ведомств, все участки взяты заранее под круглосуточную охрану. В Севастополе помещения для голосования оборудованы укрытиями.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.