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Явка на выборах в Госдуму превысила 35 процентов - РИА Новости Крым, 19.09.2026
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Явка на выборах в Госдуму превысила 35 процентов
Явка на выборах в Госдуму превысила 35 процентов - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Явка на выборах в Госдуму превысила 35 процентов
К 15:00 второго дня выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва явка по России достигла 35,55 процента. Об этом свидетельствую данные ЦИК. РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T15:24
2026-09-19T15:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. К 15:00 второго дня выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва явка по России достигла 35,55 процента. Об этом свидетельствую данные ЦИК.В Крыму и Севастополе в субботу избирательные участки открылись ровно в 8.00. Крымчане продолжают голосовать.За первый день свой голос отдали 370 537 избирателей, что составляет 24,97%, сообщал ранее глава крымского избиркома Михаил Малышев.В дни проведения выборов в Крыму работают 1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. Все они оснащены источниками энергии на случай отключений света.Во всех территориальных и участковых комиссиях осуществляется видеонаблюдение. Трансляция ведется в общественный штаб наблюдения. А вот избирателям и наблюдателям самим запрещено производить фото- и видеосъемку на участках.Голосование продлится три дня. Общественный порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму обеспечивают несколько ведомств, все участки взяты заранее под круглосуточную охрану. В Севастополе помещения для голосования оборудованы укрытиями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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выборы, выборы-2026, центризбирком (цик рф), политика, новости, государственная дума рф
Явка на выборах в Госдуму превысила 35 процентов

В России явка на выборах в Госдуму к 15:00 19 сентября составляет 35,55% – ЦИК

15:24 19.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы 2026 в Симферополе
Выборы 2026 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. К 15:00 второго дня выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва явка по России достигла 35,55 процента. Об этом свидетельствую данные ЦИК.
В Крыму и Севастополе в субботу избирательные участки открылись ровно в 8.00. Крымчане продолжают голосовать.
За первый день свой голос отдали 370 537 избирателей, что составляет 24,97%, сообщал ранее глава крымского избиркома Михаил Малышев.
В дни проведения выборов в Крыму работают 1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. Все они оснащены источниками энергии на случай отключений света.
Во всех территориальных и участковых комиссиях осуществляется видеонаблюдение. Трансляция ведется в общественный штаб наблюдения. А вот избирателям и наблюдателям самим запрещено производить фото- и видеосъемку на участках.
Голосование продлится три дня. Общественный порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму обеспечивают несколько ведомств, все участки взяты заранее под круглосуточную охрану. В Севастополе помещения для голосования оборудованы укрытиями.
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