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Явка на выборах в Госдуму превысила 30% - данные ЦИК
Явка на выборах в Госдуму превысила 30% - данные ЦИК - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Явка на выборах в Госдуму превысила 30% - данные ЦИК
Явка на выборах в Госдуму в России по состоянию на 9.33 мск составляет 30,21%, следует из данных на сайте ЦИК. РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T09:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Явка на выборах в Госдуму в России по состоянию на 9.33 мск составляет 30,21%, следует из данных на сайте ЦИК.В Крыму проголосовали за первый день 370 537 избирателей, что составляет 24,97%Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе завершился первый день голосования на выборахБольше половины участков в Севастополе не работали во время воздушной тревогиПутин проголосовал на выборах в Госдуму
https://crimea.ria.ru/20260919/vybory-v-krymu---den-vtoroy-kak-idet-golosovanie-1159522453.html
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выборы, выборы-2026, государственная дума рф, россия, общество, политика
Явка на выборах в Госдуму превысила 30% - данные ЦИК
Явка на выборах в Госдуму превысила 30% - данные ЦИК
09:34 19.09.2026 (обновлено: 09:43 19.09.2026)