https://crimea.ria.ru/20260919/vybory-v-krymu---den-vtoroy-kak-idet-golosovanie-1159522453.html

Выборы в Крыму - день второй: как идет голосование

Выборы в Крыму - день второй: как идет голосование - РИА Новости Крым, 19.09.2026

Выборы в Крыму - день второй: как идет голосование

В Крыму стартовал второй день выборов депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, а также дополнительные выборы регионального и муниципального уровней. РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T08:35

2026-09-19T08:35

2026-09-19T09:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крыму стартовал второй день выборов депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, а также дополнительные выборы регионального и муниципального уровней.Избирательные участки открылись ровно в 8.00. Крымчане продолжают голосовать.В дни проведения выборов работают 1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. Все они оснащены источниками энергии на случай отключений света.Во всех территориальных и участковых комиссиях осуществляется видеонаблюдение. Трансляция ведется в общественный штаб наблюдения. А вот избирателям и наблюдателям самим запрещено производить фото- и видеосъемку на участках.Голосование продлится три дня. Общественный порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму обеспечивают несколько ведомств, все участки взяты заранее под круглосуточную охрану. В Севастополе помещения для голосования оборудованы укрытиями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Избрать достойных и надежных: Аксенов призвал крымчан принять участие в выборахВыборы в Крыму – как обеспечат безопасность на участкахВсе избирательные участки заранее возьмут под круглосуточную охрану – МВД

https://crimea.ria.ru/20260918/yavka-na-vyborakh-v-krymu-i-sevastopole-v-pervyy-den-golosovaniya---dannye-tsik-1159520214.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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