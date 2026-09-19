Рейтинг@Mail.ru
Выборы в Крыму - день второй: как идет голосование - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260919/vybory-v-krymu---den-vtoroy-kak-idet-golosovanie-1159522453.html
Выборы в Крыму - день второй: как идет голосование
Выборы в Крыму - день второй: как идет голосование - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Выборы в Крыму - день второй: как идет голосование
В Крыму стартовал второй день выборов депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, а также дополнительные выборы регионального и муниципального уровней. РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T08:35
2026-09-19T09:14
выборы
выборы в крыму и севастополе
выборы-2026
михаил малышев
центральная избирательная комиссия россии (цик)
крым
новости крыма
видео
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/12/1159494742_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e5b02a45cdb67f485716fdd5448d5d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крыму стартовал второй день выборов депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, а также дополнительные выборы регионального и муниципального уровней.Избирательные участки открылись ровно в 8.00. Крымчане продолжают голосовать.В дни проведения выборов работают 1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. Все они оснащены источниками энергии на случай отключений света.Во всех территориальных и участковых комиссиях осуществляется видеонаблюдение. Трансляция ведется в общественный штаб наблюдения. А вот избирателям и наблюдателям самим запрещено производить фото- и видеосъемку на участках.Голосование продлится три дня. Общественный порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму обеспечивают несколько ведомств, все участки взяты заранее под круглосуточную охрану. В Севастополе помещения для голосования оборудованы укрытиями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Избрать достойных и надежных: Аксенов призвал крымчан принять участие в выборахВыборы в Крыму – как обеспечат безопасность на участкахВсе избирательные участки заранее возьмут под круглосуточную охрану – МВД
https://crimea.ria.ru/20260918/yavka-na-vyborakh-v-krymu-i-sevastopole-v-pervyy-den-golosovaniya---dannye-tsik-1159520214.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/12/1159494742_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dcc4f77800a9207e78243333ad4e8d03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выборы, выборы в крыму и севастополе, выборы-2026, михаил малышев, центральная избирательная комиссия россии (цик), крым, новости крыма, видео
Выборы в Крыму - день второй: как идет голосование

Второй день выборов в Крыму - как проходит голосование

08:35 19.09.2026 (обновлено: 09:14 19.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы 2026 в Симферополе
Выборы 2026 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крыму стартовал второй день выборов депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, а также дополнительные выборы регионального и муниципального уровней.
Избирательные участки открылись ровно в 8.00. Крымчане продолжают голосовать.
"370 537 избирателей проголосовали в Крыму за первый день выборов, что составляет 24,97%, - сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев.
В дни проведения выборов работают 1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. Все они оснащены источниками энергии на случай отключений света.
Во всех территориальных и участковых комиссиях осуществляется видеонаблюдение. Трансляция ведется в общественный штаб наблюдения. А вот избирателям и наблюдателям самим запрещено производить фото- и видеосъемку на участках.
Голосование продлится три дня. Общественный порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму обеспечивают несколько ведомств, все участки взяты заранее под круглосуточную охрану. В Севастополе помещения для голосования оборудованы укрытиями.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Избрать достойных и надежных: Аксенов призвал крымчан принять участие в выборах
Выборы в Крыму – как обеспечат безопасность на участках
Все избирательные участки заранее возьмут под круглосуточную охрану – МВД
Явка на выборах в Госдуму в Севастополе на 21:00 18 сентября
Вчера, 21:31
Явка на выборах в Крыму и Севастополе в первый день голосования - данные ЦИК
 
ВыборыВыборы в Крыму и СевастополеВыборы-2026Михаил МалышевЦентральная избирательная комиссия России (ЦИК)КрымНовости КрымаВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:40Вблизи Орехова уничтожены личный состав и техника ВСУ
09:34Явка на выборах в Госдуму превысила 30% - данные ЦИК
09:07344 дрона уничтожили над регионами России и Черным морем за ночь
08:58Удары по Украине: что поражено за ночь
08:35Выборы в Крыму - день второй: как идет голосование
08:16Парламентаризм - это оружие: в Крыму отмечают День Госсовета республики
08:02Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 19 сентября
07:36Трамп подписал закон о санкциях против России - Белый дом
07:24Часть Керчи на три дня останется без воды
07:07Чем для России и мира обернется энергетический кризис 2026 – мнение
00:01Теплая осень во всей красе: погода в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 19 сентября
23:02Дрон взорвался у энергоблока Курской АЭС
22:59Укрепление ядерной триады станет приоритетом новой госпрограммы вооружений РФ
22:48Выборы в Госдуму и "скрытая мобилизация" в России – главное за день
22:23"Они прорвут блокаду": финн о Международном фестивале молодежи в РФ
22:10Переговоры о мире с Украиной – Путин сделал заявление
21:51Российские бойцы выводят из строя систему обеспечения ВСУ в Орехове
21:50"Давайте жить дружно, иначе нам придется отвечать": Путин обратился к Европе
21:42Погибшая в Запорожской области глава Избиркома посмертно награждена Орденом Мужества
Лента новостейМолния