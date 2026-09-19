https://crimea.ria.ru/20260919/vybory-v-krymu---den-vtoroy-kak-idet-golosovanie-1159522453.html
Выборы в Крыму - день второй: как идет голосование
Выборы в Крыму - день второй: как идет голосование - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Выборы в Крыму - день второй: как идет голосование
В Крыму стартовал второй день выборов депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, а также дополнительные выборы регионального и муниципального уровней. РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T08:35
2026-09-19T08:35
2026-09-19T09:14
выборы
выборы в крыму и севастополе
выборы-2026
михаил малышев
центральная избирательная комиссия россии (цик)
крым
новости крыма
видео
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/12/1159494742_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e5b02a45cdb67f485716fdd5448d5d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крыму стартовал второй день выборов депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, а также дополнительные выборы регионального и муниципального уровней.Избирательные участки открылись ровно в 8.00. Крымчане продолжают голосовать.В дни проведения выборов работают 1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. Все они оснащены источниками энергии на случай отключений света.Во всех территориальных и участковых комиссиях осуществляется видеонаблюдение. Трансляция ведется в общественный штаб наблюдения. А вот избирателям и наблюдателям самим запрещено производить фото- и видеосъемку на участках.Голосование продлится три дня. Общественный порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму обеспечивают несколько ведомств, все участки взяты заранее под круглосуточную охрану. В Севастополе помещения для голосования оборудованы укрытиями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Избрать достойных и надежных: Аксенов призвал крымчан принять участие в выборахВыборы в Крыму – как обеспечат безопасность на участкахВсе избирательные участки заранее возьмут под круглосуточную охрану – МВД
https://crimea.ria.ru/20260918/yavka-na-vyborakh-v-krymu-i-sevastopole-v-pervyy-den-golosovaniya---dannye-tsik-1159520214.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/12/1159494742_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dcc4f77800a9207e78243333ad4e8d03.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы, выборы в крыму и севастополе, выборы-2026, михаил малышев, центральная избирательная комиссия россии (цик), крым, новости крыма, видео
Выборы в Крыму - день второй: как идет голосование
Второй день выборов в Крыму - как проходит голосование
08:35 19.09.2026 (обновлено: 09:14 19.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крыму стартовал второй день выборов депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, а также дополнительные выборы регионального и муниципального уровней.
Избирательные участки открылись ровно в 8.00. Крымчане продолжают голосовать.
"370 537 избирателей проголосовали в Крыму за первый день выборов, что составляет 24,97%, - сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев.
В дни проведения выборов работают 1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. Все они оснащены источниками энергии на случай отключений света.
Во всех территориальных и участковых комиссиях осуществляется видеонаблюдение. Трансляция ведется в общественный штаб наблюдения. А вот избирателям и наблюдателям самим запрещено производить фото- и видеосъемку на участках.
Голосование продлится три дня. Общественный порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму обеспечивают несколько ведомств, все участки взяты заранее под круглосуточную охрану. В Севастополе помещения для голосования оборудованы укрытиями.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: