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Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 19.09.2026
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Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Угроза атаки с воздуха в Севастополе отменена - в городе объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T18:16
2026-09-19T18:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Угроза атаки с воздуха в Севастополе отменена - в городе объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.В первый раз опасность была объявлена в 14:54. Угроза сохранялась больше часа. В это время в районе Казачьей бухты сбили две воздушные цели. Повторно сирены включили в 18:00 на 16 минут.В период действия воздушной тревоги морской транспорт в городе останавливается. Его движение возобновляется после отмены сигнала, предупреждающего о возможной опасности. Жители и гости города во время угрозы должны найти укрытие и не приближаться к окнам.Кроме того, с 2024 года в Севастополе при возможной опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который раздается несколько иначе, и означает, что укрыться в безопасном месте следует в течение 1-2 минут.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма
Воздушную тревогу в Севастополе отменили

В Севастополе сняли угрозу воздушной атаки

18:16 19.09.2026 (обновлено: 18:18 19.09.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги
Отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Угроза атаки с воздуха в Севастополе отменена - в городе объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
В первый раз опасность была объявлена в 14:54. Угроза сохранялась больше часа. В это время в районе Казачьей бухты сбили две воздушные цели. Повторно сирены включили в 18:00 на 16 минут.
"Отбой воздушной тревоги", – написал Развожаев в своем канале на платформе МАКС.
В период действия воздушной тревоги морской транспорт в городе останавливается. Его движение возобновляется после отмены сигнала, предупреждающего о возможной опасности. Жители и гости города во время угрозы должны найти укрытие и не приближаться к окнам.
Кроме того, с 2024 года в Севастополе при возможной опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который раздается несколько иначе, и означает, что укрыться в безопасном месте следует в течение 1-2 минут.
В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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