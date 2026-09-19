Вооружения Киева возле ЧАЭС и самое раздражающее слово: топ недели
Вооружения Киева возле Чернобыльской АЭС и самое раздражающее слово – топ недели
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Террористические атаки Киева на регионы России и смертельная провокация против Запорожской атомной станции. Боеприпасы и военные силы Киева в районе Чернобыльской АЭС. Авария с девятью пострадавшими в Симферополе. Требование главы Следкома России Александра Бастрыкина по делу о гибели сотрудницы "Тайгана" в 2024 году. Прогноз на теплую погоду в октябре в Крыму. Самые раздражающие слова.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.
Террористические атаки ВСУ
На этой неделе ВСУ продолжали совершать террористические атаки. В частности, удары отражали в Крыму и Севастополе – 13 сентября в городе были ранены два человека. В ночь на вторник, 15 сентября, Таганрог подвергся массированному ракетному удару ВСУ – зафиксированы пожары и повреждения, погибших и раненых нет.
В минувшее воскресенье генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев проинформировал о серии комбинированных ударов по бензовозам с дизельным топливом для Запорожской АЭС – погибли двое российских военных, также есть раненые.
Вооружения Киева возле ЧАЭС
Киевский режим свозит большое количество боеприпасов и стягивает военнослужащих в район Чернобыльской атомной электростанции. Также поступает информация об организации там системы радиоэлектронной борьбы. Со слов российских силовиков, завезенные боеприпасы остаются охранять украинские боевики. Данные косвенно подтверждаются публикациями местных жителей в социальных сетях.
ДТП с автобусом в Симферополе
Утром в понедельник, 14 сентября, в центре Симферополя произошло ДТП – маршрутный автобус врезался в здание магазина в районе улицы Маяковского. В момент аварии в автобусе находились 16 пассажиров, пострадали девять человек, у восьми из них легкие травмы.
По данным МВД Крыма, управлявший автобусом водитель почувствовал недомогание и допустил столкновение с несколькими легковыми автомобилями. После чего, не справившись с управлением, въехал во входную группу торгового центра.
Дело о гибели в "Тайгане"
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад об установленных обстоятельствах гибели в 2024 году сотрудницы зоопарка в Крыму. В эфире федерального телеканала сообщалось, что родственники погибшей не согласны с выводами следствия об обстоятельствах ее гибели. Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела и по доводам сюжета.
Бабье лето в Крыму
Благоприятная погода ожидается в Крыму во второй половине сентября и бабье лето в октябре. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он выразил мнение, что среднемесячная температура в Крыму будет на два градуса превышать климатическую норму. По информации метеоролога ФОБОС, недобор осадков в этот период на полуострове будет составлять 10-30%.
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Самое раздражающее слово
Россиян больше всего в общении раздражают жаргонизмы и сленг. В частности, не нравятся слова "кринж", "рофл", "имба". Об этом говорится в результатах совместного исследования книжного сервиса "Литрес" и исследовательское агентство Magram MR. Также жителям РФ не нравятся слова "вайб", "ок", "короче", "краш", "изи".
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