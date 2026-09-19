https://crimea.ria.ru/20260919/vooruzheniya-kieva-vozle-chaes-i-samoe-razdrazhayuschee-slovo-top-nedeli-1159508285.html

Вооружения Киева возле ЧАЭС и самое раздражающее слово: топ недели

Вооружения Киева возле ЧАЭС и самое раздражающее слово: топ недели - РИА Новости Крым, 19.09.2026

Вооружения Киева возле ЧАЭС и самое раздражающее слово: топ недели

Террористические атаки Киева на регионы России и смертельная провокация против Запорожской атомной станции. Боеприпасы и военные силы Киева в районе... РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T17:19

2026-09-19T17:19

2026-09-19T17:19

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атаки всу на крым

чаэс

заэс (запорожская атомная электростанция)

чп в парке львов "тайган" 16 октября 2024 года

происшествия

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Террористические атаки Киева на регионы России и смертельная провокация против Запорожской атомной станции. Боеприпасы и военные силы Киева в районе Чернобыльской АЭС. Авария с девятью пострадавшими в Симферополе. Требование главы Следкома России Александра Бастрыкина по делу о гибели сотрудницы "Тайгана" в 2024 году. Прогноз на теплую погоду в октябре в Крыму. Самые раздражающие слова.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Террористические атаки ВСУНа этой неделе ВСУ продолжали совершать террористические атаки. В частности, удары отражали в Крыму и Севастополе – 13 сентября в городе были ранены два человека. В ночь на вторник, 15 сентября, Таганрог подвергся массированному ракетному удару ВСУ – зафиксированы пожары и повреждения, погибших и раненых нет. В минувшее воскресенье генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев проинформировал о серии комбинированных ударов по бензовозам с дизельным топливом для Запорожской АЭС – погибли двое российских военных, также есть раненые.Вооружения Киева возле ЧАЭСКиевский режим свозит большое количество боеприпасов и стягивает военнослужащих в район Чернобыльской атомной электростанции. Также поступает информация об организации там системы радиоэлектронной борьбы. Со слов российских силовиков, завезенные боеприпасы остаются охранять украинские боевики. Данные косвенно подтверждаются публикациями местных жителей в социальных сетях.ДТП с автобусом в СимферополеУтром в понедельник, 14 сентября, в центре Симферополя произошло ДТП – маршрутный автобус врезался в здание магазина в районе улицы Маяковского. В момент аварии в автобусе находились 16 пассажиров, пострадали девять человек, у восьми из них легкие травмы.По данным МВД Крыма, управлявший автобусом водитель почувствовал недомогание и допустил столкновение с несколькими легковыми автомобилями. После чего, не справившись с управлением, въехал во входную группу торгового центра.Дело о гибели в "Тайгане"Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад об установленных обстоятельствах гибели в 2024 году сотрудницы зоопарка в Крыму. В эфире федерального телеканала сообщалось, что родственники погибшей не согласны с выводами следствия об обстоятельствах ее гибели. Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела и по доводам сюжета.Бабье лето в КрымуБлагоприятная погода ожидается в Крыму во второй половине сентября и бабье лето в октябре. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он выразил мнение, что среднемесячная температура в Крыму будет на два градуса превышать климатическую норму. По информации метеоролога ФОБОС, недобор осадков в этот период на полуострове будет составлять 10-30%.Самое раздражающее словоРоссиян больше всего в общении раздражают жаргонизмы и сленг. В частности, не нравятся слова "кринж", "рофл", "имба". Об этом говорится в результатах совместного исследования книжного сервиса "Литрес" и исследовательское агентство Magram MR. Также жителям РФ не нравятся слова "вайб", "ок", "короче", "краш", "изи".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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заэс (запорожская атомная электростанция)

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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