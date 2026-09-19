Рейтинг@Mail.ru
Вооружения Киева возле ЧАЭС и самое раздражающее слово: топ недели - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260919/vooruzheniya-kieva-vozle-chaes-i-samoe-razdrazhayuschee-slovo-top-nedeli-1159508285.html
Вооружения Киева возле ЧАЭС и самое раздражающее слово: топ недели
Вооружения Киева возле ЧАЭС и самое раздражающее слово: топ недели - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Вооружения Киева возле ЧАЭС и самое раздражающее слово: топ недели
Террористические атаки Киева на регионы России и смертельная провокация против Запорожской атомной станции. Боеприпасы и военные силы Киева в районе... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T17:19
2026-09-19T17:19
топ новостей недели
новости
атаки всу
атаки всу на крым
чаэс
заэс (запорожская атомная электростанция)
чп в парке львов "тайган" 16 октября 2024 года
происшествия
дтп
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110790/96/1107909606_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4af54a562f8ac4810a4a3625f5518ba6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Террористические атаки Киева на регионы России и смертельная провокация против Запорожской атомной станции. Боеприпасы и военные силы Киева в районе Чернобыльской АЭС. Авария с девятью пострадавшими в Симферополе. Требование главы Следкома России Александра Бастрыкина по делу о гибели сотрудницы "Тайгана" в 2024 году. Прогноз на теплую погоду в октябре в Крыму. Самые раздражающие слова.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Террористические атаки ВСУНа этой неделе ВСУ продолжали совершать террористические атаки. В частности, удары отражали в Крыму и Севастополе – 13 сентября в городе были ранены два человека. В ночь на вторник, 15 сентября, Таганрог подвергся массированному ракетному удару ВСУ – зафиксированы пожары и повреждения, погибших и раненых нет. В минувшее воскресенье генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев проинформировал о серии комбинированных ударов по бензовозам с дизельным топливом для Запорожской АЭС – погибли двое российских военных, также есть раненые.Вооружения Киева возле ЧАЭСКиевский режим свозит большое количество боеприпасов и стягивает военнослужащих в район Чернобыльской атомной электростанции. Также поступает информация об организации там системы радиоэлектронной борьбы. Со слов российских силовиков, завезенные боеприпасы остаются охранять украинские боевики. Данные косвенно подтверждаются публикациями местных жителей в социальных сетях.ДТП с автобусом в СимферополеУтром в понедельник, 14 сентября, в центре Симферополя произошло ДТП – маршрутный автобус врезался в здание магазина в районе улицы Маяковского. В момент аварии в автобусе находились 16 пассажиров, пострадали девять человек, у восьми из них легкие травмы.По данным МВД Крыма, управлявший автобусом водитель почувствовал недомогание и допустил столкновение с несколькими легковыми автомобилями. После чего, не справившись с управлением, въехал во входную группу торгового центра.Дело о гибели в "Тайгане"Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад об установленных обстоятельствах гибели в 2024 году сотрудницы зоопарка в Крыму. В эфире федерального телеканала сообщалось, что родственники погибшей не согласны с выводами следствия об обстоятельствах ее гибели. Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела и по доводам сюжета.Бабье лето в КрымуБлагоприятная погода ожидается в Крыму во второй половине сентября и бабье лето в октябре. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он выразил мнение, что среднемесячная температура в Крыму будет на два градуса превышать климатическую норму. По информации метеоролога ФОБОС, недобор осадков в этот период на полуострове будет составлять 10-30%.Самое раздражающее словоРоссиян больше всего в общении раздражают жаргонизмы и сленг. В частности, не нравятся слова "кринж", "рофл", "имба". Об этом говорится в результатах совместного исследования книжного сервиса "Литрес" и исследовательское агентство Magram MR. Также жителям РФ не нравятся слова "вайб", "ок", "короче", "краш", "изи".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260917/v-moikh-silakh-vse-boets-yalta--o-novom-proteze-i-sluzhbe-dobrovoltsem-1159459542.html
https://crimea.ria.ru/20260917/provokator-promokashka-zachem-vo-vlasti-ukrainy-zagovorili-o-mire-s-rossiey-1159454204.html
https://crimea.ria.ru/20260919/mototsiklista-vybrosilo-na-vstrechku-podrobnosti-smertelnogo-dtp-v-simferopole-1159529601.html
https://crimea.ria.ru/20260918/skrytaya-mobilizatsiya-300-tysyach-chelovek-v-rossii---v-kremle-oprovergli-slukhi-1159516078.html
https://crimea.ria.ru/20260918/nedvizhimost-v-krymu-chto-budet-s-tsenami-osenyu-1159470173.html
https://crimea.ria.ru/20260918/nazvany-prazdnichnye-i-vykhodnye-dni-v-2027-godu-1159484746.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110790/96/1107909606_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_48f4a7be9ae02958dd7cce3d76b98c28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
топ новостей недели, новости, атаки всу, атаки всу на крым, чаэс, заэс (запорожская атомная электростанция), чп в парке львов "тайган" 16 октября 2024 года, происшествия, дтп
Вооружения Киева возле ЧАЭС и самое раздражающее слово: топ недели

Вооружения Киева возле Чернобыльской АЭС и самое раздражающее слово – топ недели

17:19 19.09.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЧернобыльская атомная электростанция
Чернобыльская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Террористические атаки Киева на регионы России и смертельная провокация против Запорожской атомной станции. Боеприпасы и военные силы Киева в районе Чернобыльской АЭС. Авария с девятью пострадавшими в Симферополе. Требование главы Следкома России Александра Бастрыкина по делу о гибели сотрудницы "Тайгана" в 2024 году. Прогноз на теплую погоду в октябре в Крыму. Самые раздражающие слова.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.

Террористические атаки ВСУ

На этой неделе ВСУ продолжали совершать террористические атаки. В частности, удары отражали в Крыму и Севастополе – 13 сентября в городе были ранены два человека. В ночь на вторник, 15 сентября, Таганрог подвергся массированному ракетному удару ВСУ – зафиксированы пожары и повреждения, погибших и раненых нет.
В минувшее воскресенье генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев проинформировал о серии комбинированных ударов по бензовозам с дизельным топливом для Запорожской АЭС – погибли двое российских военных, также есть раненые.
Боец Сергей Колесниченко - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
17 сентября, 18:15Эксклюзивы РИА Новости Крым
"В моих силах все": боец "Ялта" — о новом протезе и службе добровольцем

Вооружения Киева возле ЧАЭС

Киевский режим свозит большое количество боеприпасов и стягивает военнослужащих в район Чернобыльской атомной электростанции. Также поступает информация об организации там системы радиоэлектронной борьбы. Со слов российских силовиков, завезенные боеприпасы остаются охранять украинские боевики. Данные косвенно подтверждаются публикациями местных жителей в социальных сетях.
Человек возле Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
17 сентября, 18:22
Провокатор-промокашка: зачем во власти Украины заговорили о мире с Россией

ДТП с автобусом в Симферополе

Утром в понедельник, 14 сентября, в центре Симферополя произошло ДТП – маршрутный автобус врезался в здание магазина в районе улицы Маяковского. В момент аварии в автобусе находились 16 пассажиров, пострадали девять человек, у восьми из них легкие травмы.
По данным МВД Крыма, управлявший автобусом водитель почувствовал недомогание и допустил столкновение с несколькими легковыми автомобилями. После чего, не справившись с управлением, въехал во входную группу торгового центра.
Смертельное ДТП с мотоциклистом в Симферополе
16:34
Мотоциклиста выбросило на встречку: подробности смертельного ДТП в Симферополе

Дело о гибели в "Тайгане"

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад об установленных обстоятельствах гибели в 2024 году сотрудницы зоопарка в Крыму. В эфире федерального телеканала сообщалось, что родственники погибшей не согласны с выводами следствия об обстоятельствах ее гибели. Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела и по доводам сюжета.
Форма бойца
Вчера, 18:38
Скрытая мобилизация 300 тысяч человек в России - в Кремле опровергли слухи

Бабье лето в Крыму

Благоприятная погода ожидается в Крыму во второй половине сентября и бабье лето в октябре. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он выразил мнение, что среднемесячная температура в Крыму будет на два градуса превышать климатическую норму. По информации метеоролога ФОБОС, недобор осадков в этот период на полуострове будет составлять 10-30%.
Строительство
Вчера, 20:39
Недвижимость в Крыму: что будет с ценами осенью

Самое раздражающее слово

Россиян больше всего в общении раздражают жаргонизмы и сленг. В частности, не нравятся слова "кринж", "рофл", "имба". Об этом говорится в результатах совместного исследования книжного сервиса "Литрес" и исследовательское агентство Magram MR. Также жителям РФ не нравятся слова "вайб", "ок", "короче", "краш", "изи".
Календарь - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
Вчера, 09:26
Названы праздничные и выходные дни в 2027 году
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Топ новостей неделиНовостиАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымЧАЭСЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)ЧП в парке львов "Тайган" 16 октября 2024 годаПроисшествияДТП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:01Атака ВСУ на Севастополь: дрон врезался в скалу и упал на пляж
18:34В порту Одесской области разбит танкер с горючим для ВСУ
18:16Воздушную тревогу в Севастополе отменили
18:13Дрон ВСУ ударил по автобусу в Горловке – ранены 11 человек
18:01В Севастополе снова объявлена воздушная тревога
17:52Есть касание: "Прогресс МС-35" привез на МКС пульт управления роботом для открытого космоса
17:38В России увеличат минимальное количество учебных часов для старшеклассников
17:19Вооружения Киева возле ЧАЭС и самое раздражающее слово: топ недели
16:45Фура без тормозов протаранила семь легковушек и автобус в Самаре
16:34Мотоциклиста выбросило на встречку: подробности смертельного ДТП в Симферополе
16:22Сколько избирателей на этот момент проголосовали на выборах в Севастополе
16:12Явка на выборах в Госдуму в Крыму к 15:00 19 сентября составила 35 процентов
16:01Угроза миновала – воздушную тревогу в Севастополе отменили
16:00В Севастополе из-за воздушной тревоги продлили время заправки автомобилей
15:55ВMW сбил велосипедиста на кольце в Севастополе
15:41В Севастополе омбудсмен помог малоподвижной женщине оформить инвалидность
15:24Явка на выборах в Госдуму превысила 35 процентов
15:12Севастополь отбивает атаку ВСУ – сбиты две воздушные цели
14:55В Севастополе объявили воздушную тревогу
14:44Крымчане могут выбрать форму соцуслуг до 1 октября
Лента новостейМолния