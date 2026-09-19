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ВMW сбил велосипедиста на кольце в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.09.2026
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ВMW сбил велосипедиста на кольце в Севастополе
ВMW сбил велосипедиста на кольце в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.09.2026
ВMW сбил велосипедиста на кольце в Севастополе
В Севастополе 59-летний велосипедист попал под колеса иномарки. О ДТП сообщает Госавтоинспекция города. РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T15:55
2026-09-19T15:55
севастополь
дтп
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дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе 59-летний велосипедист попал под колеса иномарки. О ДТП сообщает Госавтоинспекция города.Авария произошла в субботу около часа дня на кольце по улице Бориса Михайлова.В результате ДТП велосипедист с различными травмами доставлен в больницу. Признаков опьянения у водителей не установлено. В настоящее время сотрудники ДПС проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.Ранее сообщалось, что в Симферополе на ул. Киевская в районе больницы им. Семашко водитель мотоцикл "Хонда" погиб при столкновении с легковым автомобилем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция севастополя, новости севастополя
ВMW сбил велосипедиста на кольце в Севастополе

В Севастополе иномарка сбила 59-летнего велосипедиста на кольце

15:55 19.09.2026
 
© Госавтоинспекция СевастополяВ Севастополе иномарка сбила 59-летнего велосипедиста на кольце
В Севастополе иномарка сбила 59-летнего велосипедиста на кольце
© Госавтоинспекция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе 59-летний велосипедист попал под колеса иномарки. О ДТП сообщает Госавтоинспекция города.
Авария произошла в субботу около часа дня на кольце по улице Бориса Михайлова.
"30-летний водитель автомобиля BMW при выезде на перекресток с круговым движением со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и произвел наезд на 59-летнего велосипедиста, который двигался по главной дороге в правом ряду" - уточнили подробности случившегося правоохранители.
В результате ДТП велосипедист с различными травмами доставлен в больницу. Признаков опьянения у водителей не установлено.
В настоящее время сотрудники ДПС проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.
Ранее сообщалось, что в Симферополе на ул. Киевская в районе больницы им. Семашко водитель мотоцикл "Хонда" погиб при столкновении с легковым автомобилем.
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