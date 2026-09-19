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ВMW сбил велосипедиста на кольце в Севастополе

ВMW сбил велосипедиста на кольце в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.09.2026

ВMW сбил велосипедиста на кольце в Севастополе

В Севастополе 59-летний велосипедист попал под колеса иномарки. О ДТП сообщает Госавтоинспекция города. РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T15:55

2026-09-19T15:55

2026-09-19T15:55

севастополь

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе 59-летний велосипедист попал под колеса иномарки. О ДТП сообщает Госавтоинспекция города.Авария произошла в субботу около часа дня на кольце по улице Бориса Михайлова.В результате ДТП велосипедист с различными травмами доставлен в больницу. Признаков опьянения у водителей не установлено. В настоящее время сотрудники ДПС проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.Ранее сообщалось, что в Симферополе на ул. Киевская в районе больницы им. Семашко водитель мотоцикл "Хонда" погиб при столкновении с легковым автомобилем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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