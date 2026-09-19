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Вблизи Орехова уничтожены личный состав и техника ВСУ - РИА Новости Крым, 19.09.2026
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Вблизи Орехова уничтожены личный состав и техника ВСУ
Вблизи Орехова уничтожены личный состав и техника ВСУ - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Вблизи Орехова уничтожены личный состав и техника ВСУ
Расчеты ударных БПЛА войск беспилотных систем 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" уничтожили личный состав и технику ВСУ... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T09:40
2026-09-19T09:40
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
группировка войск "днепр"
запорожская область
видео
беспилотные войска
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Расчеты ударных БПЛА войск беспилотных систем 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" уничтожили личный состав и технику ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным министерства, в дальнейшем были вскрыты перемещения пехоты противника как на открытой местности, так и в лесополосе, а также пункт управления БПЛА ВСУ в одном из разрушенных строений на северных окраинах Орехова. Точными попаданиями ударных FPV-дронов на оптоволоконном управлении и квадрокоптеров со сбросами все цели были уничтожены."Успешные действия операторов ударных FPV-дронов на подступах к Орехову позволяют штурмовым группам российских подразделений уверенно продвигаться вблизи города и на его окраинах", – подчеркнули в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что бойцы группировки "Днепр" сорвали ротацию боевиков ВСУ на подходах к Запорожью. Ударный дрон поразил пикап с личным составом и техникой противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Врагу не скрыться: дроноводы уничтожили пункт дислокации ВСУ под ХерсономСклад тяжелых гексакоптеров ВСУ уничтожен в Запорожской областиРоссийские десантники уничтожили укрепрайон ВСУ в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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96
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, группировка войск "днепр", запорожская область, видео, беспилотные войска, видео
Вблизи Орехова уничтожены личный состав и техника ВСУ

Российские военные уничтожили личный состав и технику ВСУ вблизи Орехова

09:40 19.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Расчеты ударных БПЛА войск беспилотных систем 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" уничтожили личный состав и технику ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Во время боевого вылета оператор ударного FPV-дрона обнаружил наземную роботизированную платформу противника, двигавшуюся с полезным грузом в направлении своих передовых позиций. Точным попаданием ударного беспилотника вражеская роботизированная платформа была уничтожена", – говорится в сообщении.
По данным министерства, в дальнейшем были вскрыты перемещения пехоты противника как на открытой местности, так и в лесополосе, а также пункт управления БПЛА ВСУ в одном из разрушенных строений на северных окраинах Орехова. Точными попаданиями ударных FPV-дронов на оптоволоконном управлении и квадрокоптеров со сбросами все цели были уничтожены.
"Успешные действия операторов ударных FPV-дронов на подступах к Орехову позволяют штурмовым группам российских подразделений уверенно продвигаться вблизи города и на его окраинах", – подчеркнули в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что бойцы группировки "Днепр" сорвали ротацию боевиков ВСУ на подходах к Запорожью. Ударный дрон поразил пикап с личным составом и техникой противника.
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