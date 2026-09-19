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Вблизи Орехова уничтожены личный состав и техника ВСУ

Вблизи Орехова уничтожены личный состав и техника ВСУ - РИА Новости Крым, 19.09.2026

Вблизи Орехова уничтожены личный состав и техника ВСУ

Расчеты ударных БПЛА войск беспилотных систем 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" уничтожили личный состав и технику ВСУ... РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T09:40

2026-09-19T09:40

2026-09-19T09:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Расчеты ударных БПЛА войск беспилотных систем 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" уничтожили личный состав и технику ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным министерства, в дальнейшем были вскрыты перемещения пехоты противника как на открытой местности, так и в лесополосе, а также пункт управления БПЛА ВСУ в одном из разрушенных строений на северных окраинах Орехова. Точными попаданиями ударных FPV-дронов на оптоволоконном управлении и квадрокоптеров со сбросами все цели были уничтожены."Успешные действия операторов ударных FPV-дронов на подступах к Орехову позволяют штурмовым группам российских подразделений уверенно продвигаться вблизи города и на его окраинах", – подчеркнули в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что бойцы группировки "Днепр" сорвали ротацию боевиков ВСУ на подходах к Запорожью. Ударный дрон поразил пикап с личным составом и техникой противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Врагу не скрыться: дроноводы уничтожили пункт дислокации ВСУ под ХерсономСклад тяжелых гексакоптеров ВСУ уничтожен в Запорожской областиРоссийские десантники уничтожили укрепрайон ВСУ в Запорожской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, группировка войск "днепр", запорожская область, видео, беспилотные войска, видео