https://crimea.ria.ru/20260919/v-yuzhnoy-osetii-vybrali-prezidenta-1159533157.html
В Южной Осетии выбрали президента
В Южной Осетии выбрали президента - РИА Новости Крым, 19.09.2026
В Южной Осетии выбрали президента
Марат Камболов избран президентом Южной Осетии по итогам выборов. После подсчета всех бюллетеней он набрал 84,95% голосов. Об этом сообщила центральная... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T20:13
2026-09-19T20:13
2026-09-19T20:14
южная осетия
политика
выборы
новости
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/13/1159533045_0:0:881:496_1920x0_80_0_0_1d9883c52f2cb716bf0f7b1613d5889d.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Марат Камболов избран президентом Южной Осетии по итогам выборов. После подсчета всех бюллетеней он набрал 84,95% голосов. Об этом сообщила центральная избирательная комиссия республики.Как уточнили РИА Новости в ЦИК, эти показатели объявлены после обработки 100% протоколов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
южная осетия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/13/1159533045_124:0:813:517_1920x0_80_0_0_8371f1930480bc7a48a66709d501ad3c.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная осетия, политика, выборы, новости, в мире
В Южной Осетии выбрали президента
Марат Камболов стал президентом Южной Осетии - ЦИК
20:13 19.09.2026 (обновлено: 20:14 19.09.2026)