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В Южной Осетии выбрали президента - РИА Новости Крым, 19.09.2026
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В Южной Осетии выбрали президента
В Южной Осетии выбрали президента - РИА Новости Крым, 19.09.2026
В Южной Осетии выбрали президента
Марат Камболов избран президентом Южной Осетии по итогам выборов. После подсчета всех бюллетеней он набрал 84,95% голосов. Об этом сообщила центральная... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T20:13
2026-09-19T20:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Марат Камболов избран президентом Южной Осетии по итогам выборов. После подсчета всех бюллетеней он набрал 84,95% голосов. Об этом сообщила центральная избирательная комиссия республики.Как уточнили РИА Новости в ЦИК, эти показатели объявлены после обработки 100% протоколов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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южная осетия, политика, выборы, новости, в мире
В Южной Осетии выбрали президента

Марат Камболов стал президентом Южной Осетии - ЦИК

20:13 19.09.2026 (обновлено: 20:14 19.09.2026)
 
© Фото : пресс-служба правительства Южной ОсетииМарат Камболов. Архивное фото
Марат Камболов. Архивное фото
© Фото : пресс-служба правительства Южной Осетии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Марат Камболов избран президентом Южной Осетии по итогам выборов. После подсчета всех бюллетеней он набрал 84,95% голосов. Об этом сообщила центральная избирательная комиссия республики.

"На основании итогов голосования избранным президентом Южной Осетии считается Марат Камболов", - следует из протокола ЦИК.

Как уточнили РИА Новости в ЦИК, эти показатели объявлены после обработки 100% протоколов.
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