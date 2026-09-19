Рейтинг@Mail.ru
В Сочи улицы ушли под воду: на город выпало более 100 миллиметров осадков - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260919/v-sochi-ulitsy-ushli-pod-vodu-na-gorod-vypalo-bolee-100-millimetrov-osadkov-1159532889.html
В Сочи улицы ушли под воду: на город выпало более 100 миллиметров осадков
В Сочи улицы ушли под воду: на город выпало более 100 миллиметров осадков - РИА Новости Крым, 19.09.2026
В Сочи улицы ушли под воду: на город выпало более 100 миллиметров осадков
В субботу Сочи затопили сильные ливни. В городе выпало более 100 миллиметров осадков, существует угроза подъема уровня воды в реках до неблагоприятных отметок... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T20:16
2026-09-19T20:16
сочи
краснодарский край
кубань
шторм
погода
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/13/1159532767_0:85:1229:776_1920x0_80_0_0_90eae2aeed32b234967f7bff5d6bfdaa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В субботу Сочи затопили сильные ливни. В городе выпало более 100 миллиметров осадков, существует угроза подъема уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. Об этом сообщили в городской администрации.На данный момент городская инфраструктура работает в штатном режиме, общественный транспорт функционирует. В городе создан оперативный штаб под руководством мэра Андрея Прошунина. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сочи
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/13/1159532767_58:0:1167:832_1920x0_80_0_0_7475f56822ad8ca498d92b57887a9fbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, краснодарский край, кубань, шторм, погода, новости
В Сочи улицы ушли под воду: на город выпало более 100 миллиметров осадков

В Сочи выпало более ста миллиметров осадков за день

20:16 19.09.2026
 
© Официальный канал администрации города СочиВ Сочи выпало более ста миллиметров осадков за день
В Сочи выпало более ста миллиметров осадков за день
© Официальный канал администрации города Сочи
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В субботу Сочи затопили сильные ливни. В городе выпало более 100 миллиметров осадков, существует угроза подъема уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. Об этом сообщили в городской администрации.
"В Сочи суммарно выпало рекордное количество осадков — более 100 мм. Пик циклона пройден, по прогнозам синоптиков, к полуночи дождь полностью прекратится", - отмечается в сообщении властей в Telegram-канале.
На данный момент городская инфраструктура работает в штатном режиме, общественный транспорт функционирует. В городе создан оперативный штаб под руководством мэра Андрея Прошунина.
"По сообщению синоптиков сильные ливни и очень сильные дожди сохранятся вечером и до конца суток 19 сентября. Возможен подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок", - предупредили в городской администрации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СочиКраснодарский крайКубаньШтормПогодаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:12Техосмотр на дому: Минтранс предлагает новое решение для удаленных сел
20:56Явка на выборах в Крыму и Севастополе во второй день – данные ЦИК
20:55Крымский мост закрыт
20:49Угроза миновала – в Крыму отменили ракетную опасность
20:39Охота в Крыму: когда и что можно добывать
20:31Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
20:22В России явка на выборах в Госдуму во второй день голосования составила 43%
20:16В Сочи улицы ушли под воду: на город выпало более 100 миллиметров осадков
20:14В Крыму объявили ракетную опасность
20:13В Южной Осетии выбрали президента
20:00В Крыму и Севастополе завершился второй день голосования на выборах в Госдуму
19:48Не на чем плыть: дроноводы армии России уничтожили лодки диверсантов
19:33Новым главой Военного комитета НАТО стал немецкий генерал
19:17Иран предложил США завершить войну и прекратить морскую блокаду
19:01Атака ВСУ на Севастополь: дрон врезался в скалу и упал на пляж
18:34В порту Одесской области разбит танкер с горючим для ВСУ
18:16Воздушную тревогу в Севастополе отменили
18:13Дрон ВСУ ударил по автобусу в Горловке – ранены 11 человек
18:01В Севастополе снова объявлена воздушная тревога
17:52Есть касание: "Прогресс МС-35" привез на МКС пульт управления роботом для открытого космоса
Лента новостейМолния