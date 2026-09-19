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В Сочи улицы ушли под воду: на город выпало более 100 миллиметров осадков

В Сочи улицы ушли под воду: на город выпало более 100 миллиметров осадков - РИА Новости Крым, 19.09.2026

В Сочи улицы ушли под воду: на город выпало более 100 миллиметров осадков

В субботу Сочи затопили сильные ливни. В городе выпало более 100 миллиметров осадков, существует угроза подъема уровня воды в реках до неблагоприятных отметок... РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T20:16

2026-09-19T20:16

2026-09-19T20:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В субботу Сочи затопили сильные ливни. В городе выпало более 100 миллиметров осадков, существует угроза подъема уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. Об этом сообщили в городской администрации.На данный момент городская инфраструктура работает в штатном режиме, общественный транспорт функционирует. В городе создан оперативный штаб под руководством мэра Андрея Прошунина. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сочи

краснодарский край

кубань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, кубань, шторм, погода, новости