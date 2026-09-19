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В Сочи улицы ушли под воду: на город выпало более 100 миллиметров осадков
В Сочи улицы ушли под воду: на город выпало более 100 миллиметров осадков - РИА Новости Крым, 19.09.2026
В Сочи улицы ушли под воду: на город выпало более 100 миллиметров осадков
В субботу Сочи затопили сильные ливни. В городе выпало более 100 миллиметров осадков, существует угроза подъема уровня воды в реках до неблагоприятных отметок... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T20:16
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2026-09-19T20:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В субботу Сочи затопили сильные ливни. В городе выпало более 100 миллиметров осадков, существует угроза подъема уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. Об этом сообщили в городской администрации.На данный момент городская инфраструктура работает в штатном режиме, общественный транспорт функционирует. В городе создан оперативный штаб под руководством мэра Андрея Прошунина. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сочи, краснодарский край, кубань, шторм, погода, новости
В Сочи улицы ушли под воду: на город выпало более 100 миллиметров осадков
В Сочи выпало более ста миллиметров осадков за день