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В Севастополе снова объявлена воздушная тревога

В Севастополе снова объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 19.09.2026

В Севастополе снова объявлена воздушная тревога

В Севастополе второй раз за день включили сирены воздушной тревоги - в городе объявлена угроза атаки ВСУ. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T18:01

2026-09-19T18:01

2026-09-19T18:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за день включили сирены воздушной тревоги - в городе объявлена угроза атаки ВСУ. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. В первый раз опасность была объявлена в 14:54. Угроза сохранялась больше часа. В это время в районе Казачьей бухты сбили две воздушные цели."Внимание всем! Воздушная тревога", - написал он в МАКС.Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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