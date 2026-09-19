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В Севастополе снова объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 19.09.2026
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В Севастополе снова объявлена воздушная тревога
В Севастополе снова объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 19.09.2026
В Севастополе снова объявлена воздушная тревога
В Севастополе второй раз за день включили сирены воздушной тревоги - в городе объявлена угроза атаки ВСУ. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T18:01
2026-09-19T18:05
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за день включили сирены воздушной тревоги - в городе объявлена угроза атаки ВСУ. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. В первый раз опасность была объявлена в 14:54. Угроза сохранялась больше часа. В это время в районе Казачьей бухты сбили две воздушные цели."Внимание всем! Воздушная тревога", - написал он в МАКС.Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Севастополе снова объявлена воздушная тревога

В Севастополе повторно объявили воздушную тревогу

18:01 19.09.2026 (обновлено: 18:05 19.09.2026)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за день включили сирены воздушной тревоги - в городе объявлена угроза атаки ВСУ. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.
В первый раз опасность была объявлена в 14:54. Угроза сохранялась больше часа. В это время в районе Казачьей бухты сбили две воздушные цели.
"Внимание всем! Воздушная тревога", - написал он в МАКС.
Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.
Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.
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