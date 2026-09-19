https://crimea.ria.ru/20260919/v-sevastopole-ombudsmen-pomog-malopodvizhnoy-zhenschine-oformit-invalidnost-1159528404.html

В Севастополе омбудсмен помог малоподвижной женщине оформить инвалидность

В Севастополе омбудсмен помог малоподвижной женщине оформить инвалидность - РИА Новости Крым, 19.09.2026

В Севастополе омбудсмен помог малоподвижной женщине оформить инвалидность

Омбудсмен по правам человека в Севастополе Павел Буцай помог местной жительнице получить необходимую помощь по оформлению инвалидности. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T15:41

2026-09-19T15:41

2026-09-19T15:41

яна лантратова

севастополь

инвалидность

общество

здравоохранение в крыму и севастополе

медицина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Омбудсмен по правам человека в Севастополе Павел Буцай помог местной жительнице получить необходимую помощь по оформлению инвалидности. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.По ее данным, женщина обратилась за помощью к омбудсмену, поскольку в связи с заболеванием тазобедренных суставов не могла самостоятельно попасть в больницу.Павел Буцай подключился к решению вопроса, в итоге, терапевт приехал к женщине домой, принял необходимые документы и оформил направления на обследования. Сейчас женщина ожидает проведения врачебной комиссии.Минобороны РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яна лантратова, севастополь, инвалидность, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, медицина