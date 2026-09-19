https://crimea.ria.ru/20260919/v-sevastopole-ombudsmen-pomog-malopodvizhnoy-zhenschine-oformit-invalidnost-1159528404.html
В Севастополе омбудсмен помог малоподвижной женщине оформить инвалидность
В Севастополе омбудсмен помог малоподвижной женщине оформить инвалидность - РИА Новости Крым, 19.09.2026
В Севастополе омбудсмен помог малоподвижной женщине оформить инвалидность
Омбудсмен по правам человека в Севастополе Павел Буцай помог местной жительнице получить необходимую помощь по оформлению инвалидности. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T15:41
2026-09-19T15:41
2026-09-19T15:41
яна лантратова
севастополь
инвалидность
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
медицина
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149014344_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e5500ba2e2b23099a2caaf2d250a9b50.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Омбудсмен по правам человека в Севастополе Павел Буцай помог местной жительнице получить необходимую помощь по оформлению инвалидности. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.По ее данным, женщина обратилась за помощью к омбудсмену, поскольку в связи с заболеванием тазобедренных суставов не могла самостоятельно попасть в больницу.Павел Буцай подключился к решению вопроса, в итоге, терапевт приехал к женщине домой, принял необходимые документы и оформил направления на обследования. Сейчас женщина ожидает проведения врачебной комиссии.Минобороны РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149014344_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_231d6ce7b02a38d7a8c8c3bd34798b47.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яна лантратова, севастополь, инвалидность, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, медицина
В Севастополе омбудсмен помог малоподвижной женщине оформить инвалидность
В Севастополе омбудсмен помог малоподвижной женщине оформить документы на инвалидность
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Омбудсмен по правам человека в Севастополе Павел Буцай помог местной жительнице получить необходимую помощь по оформлению инвалидности. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
По ее данным, женщина обратилась за помощью к омбудсмену, поскольку в связи с заболеванием тазобедренных суставов не могла самостоятельно попасть в больницу.
"Она готовила документы для прохождения комиссии по установлению инвалидности, но из-за серьезных проблем с подвижностью не могла самостоятельно добраться до медицинского учреждения", - обрисовала она ситуацию в своем канале в МАКС.
Павел Буцай подключился к решению вопроса, в итоге, терапевт приехал к женщине домой, принял необходимые документы и оформил направления на обследования.
Сейчас женщина ожидает проведения врачебной комиссии.
Минобороны РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.