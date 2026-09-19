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В Севастополе омбудсмен помог малоподвижной женщине оформить инвалидность - РИА Новости Крым, 19.09.2026
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В Севастополе омбудсмен помог малоподвижной женщине оформить инвалидность
В Севастополе омбудсмен помог малоподвижной женщине оформить инвалидность - РИА Новости Крым, 19.09.2026
В Севастополе омбудсмен помог малоподвижной женщине оформить инвалидность
Омбудсмен по правам человека в Севастополе Павел Буцай помог местной жительнице получить необходимую помощь по оформлению инвалидности. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T15:41
2026-09-19T15:41
яна лантратова
севастополь
инвалидность
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
медицина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Омбудсмен по правам человека в Севастополе Павел Буцай помог местной жительнице получить необходимую помощь по оформлению инвалидности. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.По ее данным, женщина обратилась за помощью к омбудсмену, поскольку в связи с заболеванием тазобедренных суставов не могла самостоятельно попасть в больницу.Павел Буцай подключился к решению вопроса, в итоге, терапевт приехал к женщине домой, принял необходимые документы и оформил направления на обследования. Сейчас женщина ожидает проведения врачебной комиссии.Минобороны РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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яна лантратова, севастополь, инвалидность, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, медицина
В Севастополе омбудсмен помог малоподвижной женщине оформить инвалидность

В Севастополе омбудсмен помог малоподвижной женщине оформить документы на инвалидность

15:41 19.09.2026
 
© РИА Новости КрымВрач заполняет документы
Врач заполняет документы - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Омбудсмен по правам человека в Севастополе Павел Буцай помог местной жительнице получить необходимую помощь по оформлению инвалидности. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
По ее данным, женщина обратилась за помощью к омбудсмену, поскольку в связи с заболеванием тазобедренных суставов не могла самостоятельно попасть в больницу.
"Она готовила документы для прохождения комиссии по установлению инвалидности, но из-за серьезных проблем с подвижностью не могла самостоятельно добраться до медицинского учреждения", - обрисовала она ситуацию в своем канале в МАКС.
Павел Буцай подключился к решению вопроса, в итоге, терапевт приехал к женщине домой, принял необходимые документы и оформил направления на обследования.
Сейчас женщина ожидает проведения врачебной комиссии.
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Яна ЛантратоваСевастопольИнвалидностьОбществоЗдравоохранение в Крыму и СевастополеМедицина
 
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