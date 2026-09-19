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В Севастополе изменили схему движения на некоторых улицах
В Севастополе изменили схему движения на некоторых улицах - РИА Новости Крым, 19.09.2026
В Севастополе изменили схему движения на некоторых улицах
На улице Карантинной в Севастополе частично ограничили движение до лета следующего года. РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T12:25
2026-09-19T12:25
2026-09-19T12:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. На улице Карантинной в Севастополе частично ограничили движение до лета следующего года.Как сообщает правительство Севастополя, схема движения изменена из-за строительства тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова. В настоящий момент подрядчик наносит желтую разметку и ставит информационные щиты.Там также добавляют, что в связи с ремонтом временно перенесена остановка общественного транспорта "Улица Пожарова" по направлению в центр города."Теперь она расположена напротив одноименной остановки по направлению из города, перед пешеходным переходом", - говорится в сообщении официально канала правительства в соцсетях.Ранее в правительстве передавали, что кроме двухполосного тоннеля протяженностью 317 метров, предусмотрено еще и обустройство перекрестков на улицах Пожарова, Генерала Петрова, Карантинной и отдельных участках улиц Очаковцев и Нефедова."Новая связка позволит перераспределить потоки, снизить нагрузку на улицу Адмирала Октябрьского и улучшить транспортную доступность в районе площади Восставших. На пересечении улицы Пожарова и Стрелецкого спуска планируется обустроить кольцевую развязку, а на склоне – диспетчерский пункт. Завершить строительство объекта планируется к декабрю 2029 года", – заверяли местные власти.Ремонт обещают закончить к 1 июня 2027 года.Минобороны РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе изменили схему движения на некоторых улицах
Схему движения на некоторых улицах изменили до лета следующего года из-за ремонта
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. На улице Карантинной в Севастополе частично ограничили движение до лета следующего года.
Как сообщает правительство Севастополя, схема движения изменена из-за строительства тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова. В настоящий момент подрядчик наносит желтую разметку и ставит информационные щиты.
"Со стороны Стрелецкого спуска и Пожарова временно повернуть на Карантинную нельзя. Объезд — через Новикова-Прибоя и Корсунскую. С Пожарова также запрещен поворот на Пионерскую. Со стороны Стрелецкого спуска возможность повернуть на Пионерскую остается", - объясняют в правительстве.
Там также добавляют, что в связи с ремонтом временно перенесена остановка общественного транспорта "Улица Пожарова" по направлению в центр города.
"Теперь она расположена напротив одноименной остановки по направлению из города, перед пешеходным переходом", - говорится в сообщении официально канала правительства в соцсетях.
Ранее в правительстве передавали, что кроме двухполосного тоннеля протяженностью 317 метров, предусмотрено еще и обустройство перекрестков на улицах Пожарова, Генерала Петрова, Карантинной и отдельных участках улиц Очаковцев и Нефедова.
"Новая связка позволит перераспределить потоки, снизить нагрузку на улицу Адмирала Октябрьского и улучшить транспортную доступность в районе площади Восставших. На пересечении улицы Пожарова и Стрелецкого спуска планируется обустроить кольцевую развязку, а на склоне – диспетчерский пункт. Завершить строительство объекта планируется к декабрю 2029 года", – заверяли местные власти.
Ремонт обещают закончить к 1 июня 2027 года.
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