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В Севастополе из-за воздушной тревоги продлили время заправки автомобилей

В Севастополе из-за воздушной тревоги продлили время заправки автомобилей - РИА Новости Крым, 19.09.2026

В Севастополе из-за воздушной тревоги продлили время заправки автомобилей

В Севастополе 19 сентября из-за объявленной воздушной тревоги на час продлили работу заправочных станций. Об этом сообщили в правительстве города-героя. РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T16:00

2026-09-19T16:00

2026-09-19T16:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе 19 сентября из-за объявленной воздушной тревоги на час продлили работу заправочных станций. Об этом сообщили в правительстве города-героя.В настоящее время в Севастополе работает ПВО, уже сбиты две воздушные цели в районе Казачьей бухты.В пятницу вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, где и каким топливом можно будет в субботу заправится в городе федерального значения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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