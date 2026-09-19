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В Севастополе из-за воздушной тревоги продлили время заправки автомобилей
В Севастополе из-за воздушной тревоги продлили время заправки автомобилей - РИА Новости Крым, 19.09.2026
В Севастополе из-за воздушной тревоги продлили время заправки автомобилей
В Севастополе 19 сентября из-за объявленной воздушной тревоги на час продлили работу заправочных станций. Об этом сообщили в правительстве города-героя. РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T16:00
2026-09-19T16:00
2026-09-19T16:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе 19 сентября из-за объявленной воздушной тревоги на час продлили работу заправочных станций. Об этом сообщили в правительстве города-героя.В настоящее время в Севастополе работает ПВО, уже сбиты две воздушные цели в районе Казачьей бухты.В пятницу вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, где и каким топливом можно будет в субботу заправится в городе федерального значения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В Севастополе из-за воздушной тревоги продлили время заправки автомобилей
В Севастополе из-за воздушной тревоги в субботу на час продлили время заправки автомобилей
16:00 19.09.2026 (обновлено: 16:06 19.09.2026)