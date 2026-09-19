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В Севастополе громко - идут учения
В Севастополе громко - идут учения - РИА Новости Крым, 19.09.2026
В Севастополе громко - идут учения
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил севастопольцев о том, что в городе до обеденного времени запланированы усчения военных, так что пугаться не... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T11:20
2026-09-19T11:20
2026-09-19T11:35
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил севастопольцев о том, что в городе до обеденного времени запланированы усчения военных, так что пугаться не надо.В пятницу аналогичные учения и стрельбы прошли в Феодосии, о чем предупреждали местных жителей. Они длились до позднего вечера.Минобороны РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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В Севастополе громко - идут учения
В Севастополе громко - идут учения
11:20 19.09.2026 (обновлено: 11:35 19.09.2026)