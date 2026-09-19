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В Севастополе громко - идут учения

В Севастополе громко - идут учения - РИА Новости Крым, 19.09.2026

В Севастополе громко - идут учения

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил севастопольцев о том, что в городе до обеденного времени запланированы усчения военных, так что пугаться не... РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T11:20

2026-09-19T11:20

2026-09-19T11:35

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил севастопольцев о том, что в городе до обеденного времени запланированы усчения военных, так что пугаться не надо.В пятницу аналогичные учения и стрельбы прошли в Феодосии, о чем предупреждали местных жителей. Они длились до позднего вечера.Минобороны РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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