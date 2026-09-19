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В России явка на выборах в Госдуму во второй день голосования составила 43%

В России явка на выборах в Госдуму во второй день голосования составила 43% - РИА Новости Крым, 19.09.2026

В России явка на выборах в Госдуму во второй день голосования составила 43%

По итогам второго дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы России девятого созыва явка на выборах по стране составила 43,83%. Об этом... РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T20:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. По итогам второго дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы России девятого созыва явка на выборах по стране составила 43,83%. Об этом сообщается на сайте ЦИК.В Крыму и Севастополе голосование в субботу было завершено в 20:00. К 15:00, по данным Избиркома Крыма, в республике успели проголосовать 523 241 избиратель. Явка составила 35,24%. В Севастополе к этому времени проголосовало 184 930 избирателей с учетом досрочного голосования, или 52,21% избирателей.В дни проведения выборов работают 1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. Во всех территориальных и участковых комиссиях осуществляется видеонаблюдение. Трансляция ведется в общественный штаб наблюдения.Голосование продлится до 20 сентября включительно. В этом году в Крыму зарегистрированы 1 469 906 избирателей. Часть из них голосуют дистанционно. Также желающие могут проголосовать на дому – по состоянию здоровья или другой уважительной причине, предварительно уведомив участковую избирательную комиссию, в том числе в день голосования по телефону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, выборы-2026, центризбирком (цик рф), новости, россия, российское общество "знание"