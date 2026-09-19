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В России увеличат минимальное количество учебных часов для старшеклассников
В России увеличат минимальное количество учебных часов для старшеклассников - РИА Новости Крым, 19.09.2026
В России увеличат минимальное количество учебных часов для старшеклассников
Минимальное количество учебных часов у старшеклассников с 1 сентября следующего года вырастет на 142 часа - с 2170 до 2312 за два года. Такие данные следуют из... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T17:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Минимальное количество учебных часов у старшеклассников с 1 сентября следующего года вырастет на 142 часа - с 2170 до 2312 за два года. Такие данные следуют из соответствующего приказа министерства просвещения России, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.Максимальное количество учебных часов при этом составляет 2516.В документе уточняется, что учебный план среднего общего образования предусматривает обязательное изучение следующих учебных предметов на базовом и углубленном уровнях: русский язык, литература, родной язык и (или) государственный язык республики РФ, родная литература, иностранный язык, второй иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, физкультура.Также в учебном плане должны быть предусмотрены часы, отведенные на реализацию проектной деятельности.Приказ закрепляет право школьников изучать все предметы только на базовом уровне, при этом учащимся предоставлена возможность углубленного изучения не менее двух предметов в рамках выбранного профиля.Ранее все направления обучения были разделены для старшеклассников на шесть профилей: естественно-научный, агротехнологический гуманитарный, технологический, социально-экономический и универсальный.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму почти вдвое вырос спрос на репетиторов по ОГЭ и ЕГЭКакие изменения планируют для ЕГЭ-2027В России появится новый стандарт обучения для младших классов
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минпросвещения рф, образование в россии, школа, дети, общество, новости
В России увеличат минимальное количество учебных часов для старшеклассников
В России увеличат количество учебных часов для старшей школы
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Минимальное количество учебных часов у старшеклассников с 1 сентября следующего года вырастет на 142 часа - с 2170 до 2312 за два года. Такие данные следуют из соответствующего приказа министерства просвещения России, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Количество учебных занятий за два года на одного обучающегося - не менее 2 тыс. 312 часов и не более 2 тыс. 516 часов (не более 37 часов в неделю в каждом классе)", - говорится в приказе об утверждении нового федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования.
Максимальное количество учебных часов при этом составляет 2516.
В документе уточняется, что учебный план среднего общего образования предусматривает обязательное изучение следующих учебных предметов на базовом и углубленном уровнях: русский язык, литература, родной язык и (или) государственный язык республики РФ, родная литература, иностранный язык, второй иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, физкультура.
Также в учебном плане должны быть предусмотрены часы, отведенные на реализацию проектной деятельности.
Приказ закрепляет право школьников изучать все предметы только на базовом уровне, при этом учащимся предоставлена возможность углубленного изучения не менее двух предметов в рамках выбранного профиля.
Ранее все направления обучения были разделены для старшеклассников на шесть профилей: естественно-научный, агротехнологический гуманитарный, технологический, социально-экономический и универсальный.
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