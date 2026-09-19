https://crimea.ria.ru/20260919/v-krymu-obyavili-raketnuyu-opasnost-1159428370.html

В Крыму объявили ракетную опасность

В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости Крым, 19.09.2026

В Крыму объявили ракетную опасность

В Крыму объявлена ракетная опасность. Об этом предупреждает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T20:14

2026-09-19T20:14

2026-09-19T20:14

ракетная опасность

ракетная атака

безопасность республики крым и севастополя

крым

атаки всу

атаки всу на крым

новости

срочные новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152576828_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fddb2f383cbb6aadc317227a39a40ae6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена ракетная опасность. Об этом предупреждает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону.Жителей и гостей республики просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, а также доверять исключительно официальным источникам информации.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракетная опасность, ракетная атака, безопасность республики крым и севастополя, крым, атаки всу, атаки всу на крым, новости, срочные новости крыма