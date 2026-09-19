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В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости Крым, 19.09.2026
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В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости Крым, 19.09.2026
В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявлена ракетная опасность. Об этом предупреждает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T20:14
2026-09-19T20:14
ракетная опасность
ракетная атака
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крым
атаки всу
атаки всу на крым
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срочные новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена ракетная опасность. Об этом предупреждает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону.Жителей и гостей республики просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, а также доверять исключительно официальным источникам информации.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Крыму объявили ракетную опасность

В Крыму объявили ракетную опасность

20:14 19.09.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛетно-тактические учения в преддверии Дня авиации ПВО в Краснодарском крае
Летно-тактические учения в преддверии Дня авиации ПВО в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена ракетная опасность. Об этом предупреждает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону.
"Ракетная опасность в Республике Крым!" – сообщает ведомство в официальном канале в МАКС.
Жителей и гостей республики просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, а также доверять исключительно официальным источникам информации.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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