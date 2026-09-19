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В Крыму и Севастополе завершился второй день голосования на выборах в Госдуму

В Крыму и Севастополе завершился второй день голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 19.09.2026

В Крыму и Севастополе завершился второй день голосования на выборах в Госдуму

Второй день голосования на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва в Крыму и Севастополе завершился, в 20.00 все избирательные участки закрылись, РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T20:00

2026-09-19T20:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Второй день голосования на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва в Крыму и Севастополе завершился, в 20.00 все избирательные участки закрылись, передает корреспондент РИА Новости Крым.К 15:00, по данным Избиркома Крыма, в республике успели проголосовать 523 241 избиратель. Явка составила 35,24%. В Севастополе к этому времени проголосовало 184 930 избирателей с учетом досрочного голосования, или 52,21% избирателей.В дни проведения выборов работают 1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. Во всех территориальных и участковых комиссиях осуществляется видеонаблюдение. Трансляция ведется в общественный штаб наблюдения.Голосование продлится до 20 сентября включительно. В этом году в Крыму зарегистрированы 1 469 906 избирателей. Часть из них голосуют дистанционно. Также желающие могут проголосовать на дому – по состоянию здоровья или другой уважительной причине, предварительно уведомив участковую избирательную комиссию, в том числе в день голосования по телефону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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