https://crimea.ria.ru/20260919/v-chetyrekh-regionakh-rossii-protestiruyut-bespilotnyy-obschestvennyy-transport-1159527304.html
В четырех регионах России протестируют беспилотный общественный транспорт
В четырех регионах России протестируют беспилотный общественный транспорт - РИА Новости Крым, 19.09.2026
В четырех регионах России протестируют беспилотный общественный транспорт
Президент России Владимир Путин поручил провести в четырех регионах страны тестирование беспилотного пассажирского общественного транспорта. Соответствующий... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T13:35
2026-09-19T13:35
2026-09-19T13:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил провести в четырех регионах страны тестирование беспилотного пассажирского общественного транспорта. Соответствующий перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания президиума Государственного совета РФ опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ... обеспечить в Республике Татарстан, Сахалинской области, Москве и Санкт-Петербурге реализацию пилотного проекта по тестированию беспилотного пассажирского общественного транспорта, предусмотрев в том числе привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья из числа ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции, в качестве операторов беспилотных транспортных средств", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 января 2027 года.Также президент поручил до 1 декабря разработать комплексный показатель качества транспортного обслуживания населения субъекта Российской Федерации общественным транспортом с учетом города Москвы.Минобороны РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260919/putin-poruchil-vosstanovit-set-obschestvennogo-transporta-v-istoricheskikh-regionakh-1159527156.html
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россия, общество, транспорт, общественный транспорт, новости, владимир путин (политик)
В четырех регионах России протестируют беспилотный общественный транспорт
Ветеранов СВО привлекут к внедрению в России беспилотного общественного транспорта