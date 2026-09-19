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В четырех регионах России протестируют беспилотный общественный транспорт - РИА Новости Крым, 19.09.2026
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В четырех регионах России протестируют беспилотный общественный транспорт
В четырех регионах России протестируют беспилотный общественный транспорт - РИА Новости Крым, 19.09.2026
В четырех регионах России протестируют беспилотный общественный транспорт
Президент России Владимир Путин поручил провести в четырех регионах страны тестирование беспилотного пассажирского общественного транспорта. Соответствующий... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T13:35
2026-09-19T13:35
россия
общество
транспорт
общественный транспорт
новости
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил провести в четырех регионах страны тестирование беспилотного пассажирского общественного транспорта. Соответствующий перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания президиума Государственного совета РФ опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ... обеспечить в Республике Татарстан, Сахалинской области, Москве и Санкт-Петербурге реализацию пилотного проекта по тестированию беспилотного пассажирского общественного транспорта, предусмотрев в том числе привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья из числа ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции, в качестве операторов беспилотных транспортных средств", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 января 2027 года.Также президент поручил до 1 декабря разработать комплексный показатель качества транспортного обслуживания населения субъекта Российской Федерации общественным транспортом с учетом города Москвы.Минобороны РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, общество, транспорт, общественный транспорт, новости, владимир путин (политик)
В четырех регионах России протестируют беспилотный общественный транспорт

Ветеранов СВО привлекут к внедрению в России беспилотного общественного транспорта

13:35 19.09.2026
 
© РИА Новости КрымКолесо
Колесо - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил провести в четырех регионах страны тестирование беспилотного пассажирского общественного транспорта. Соответствующий перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания президиума Государственного совета РФ опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ... обеспечить в Республике Татарстан, Сахалинской области, Москве и Санкт-Петербурге реализацию пилотного проекта по тестированию беспилотного пассажирского общественного транспорта, предусмотрев в том числе привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья из числа ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции, в качестве операторов беспилотных транспортных средств", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 января 2027 года.
Также президент поручил до 1 декабря разработать комплексный показатель качества транспортного обслуживания населения субъекта Российской Федерации общественным транспортом с учетом города Москвы.
Минобороны РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Президент РФ Владимир Путин
13:27
Путин поручил восстановить сеть общественного транспорта в исторических регионах
 
РоссияОбществоТранспортОбщественный транспортНовостиВладимир Путин (политик)
 
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