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В порту Одесской области разбит танкер с горючим для ВСУ - РИА Новости Крым, 19.09.2026
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В порту Одесской области разбит танкер с горючим для ВСУ
В порту Одесской области разбит танкер с горючим для ВСУ - РИА Новости Крым, 19.09.2026
В порту Одесской области разбит танкер с горючим для ВСУ
Вооруженные силы России в субботу продолжили наносить удары по портам Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T18:34
2026-09-19T18:40
министерство обороны рф
черное море
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
удары по украине
одесская область
украина
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в субботу продолжили наносить удары по портам Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.В ночь на субботу армия России нанесла очередной массированный удар по Украине. В Киевской области был поражен таможенно-логистический центр "Копылов Логистик Парк", используемый для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран. В Одесской области разбита понтонная переправа через реку Днестр, используемая для транзита военных грузов, доставляемых на Украину из Румынии и порта Измаил. В порту Черноморск − морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы военного назначения.Кроме того, на переходе морем поражены два морских сухогруза, доставлявшие в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, черное море, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, удары по украине, одесская область, украина, новости сво
В порту Одесской области разбит танкер с горючим для ВСУ

Российские беспилотники уничтожили танкер с горючим для ВСУ в морском порту Украины

18:34 19.09.2026 (обновлено: 18:40 19.09.2026)
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкБеспилотник армии России
Беспилотник армии России - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости . Alexey Malgavko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в субботу продолжили наносить удары по портам Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.
"В результате ударов беспилотными летательными аппаратами в порту Черноморск Одесской области поражено морское судно типа "танкер", доставившее горюче-смазочные материалы для ВСУ", - сказано в сообщении.
В ночь на субботу армия России нанесла очередной массированный удар по Украине. В Киевской области был поражен таможенно-логистический центр "Копылов Логистик Парк", используемый для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран. В Одесской области разбита понтонная переправа через реку Днестр, используемая для транзита военных грузов, доставляемых на Украину из Румынии и порта Измаил. В порту Черноморск − морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы военного назначения.
Кроме того, на переходе морем поражены два морских сухогруза, доставлявшие в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.
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Министерство обороны РФЧерное мореПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииУдары по УкраинеОдесская областьУкраинаНовости СВО
 
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