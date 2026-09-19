https://crimea.ria.ru/20260919/v-chernom-more-razbit-tanker-s-goryuchim-dlya-vsu-1159531314.html

В порту Одесской области разбит танкер с горючим для ВСУ

В порту Одесской области разбит танкер с горючим для ВСУ - РИА Новости Крым, 19.09.2026

В порту Одесской области разбит танкер с горючим для ВСУ

Вооруженные силы России в субботу продолжили наносить удары по портам Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T18:34

2026-09-19T18:34

2026-09-19T18:40

министерство обороны рф

черное море

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в субботу продолжили наносить удары по портам Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.В ночь на субботу армия России нанесла очередной массированный удар по Украине. В Киевской области был поражен таможенно-логистический центр "Копылов Логистик Парк", используемый для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран. В Одесской области разбита понтонная переправа через реку Днестр, используемая для транзита военных грузов, доставляемых на Украину из Румынии и порта Измаил. В порту Черноморск − морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы военного назначения.Кроме того, на переходе морем поражены два морских сухогруза, доставлявшие в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

одесская область

украина

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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