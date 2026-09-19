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Угроза миновала – в Крыму отменили ракетную опасность
Угроза миновала – в Крыму отменили ракетную опасность - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Угроза миновала – в Крыму отменили ракетную опасность
В Крыму объявили отмену угрозы ракетной атаки. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T20:49
2026-09-19T20:49
2026-09-19T20:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крыму объявили отмену угрозы ракетной атаки. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.Угроза на полуострове была объявлена в 20:14 и сохранялась полчаса.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Угроза миновала – в Крыму отменили ракетную опасность
В Крыму объявлен отбой ракетной опасности