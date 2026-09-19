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Угроза миновала – воздушную тревогу в Севастополе отменили
Угроза миновала – воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Угроза миновала – воздушную тревогу в Севастополе отменили
В Севастополе снята угроза воздушной атаки - в городе выключили сирены и разрешили людям покидать укрытия. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T16:01
2026-09-19T16:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе снята угроза воздушной атаки - в городе выключили сирены и разрешили людям покидать укрытия. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Сирены воздушной тревоги включили в Севастополе в 14:54. Угроза сохранялась больше часа. В это время в районе Казачьей бухты сбили две воздушные цели.В период действия воздушной тревоги морской транспорт в городе останавливается. Его движение возобновляется после отмены сигнала, предупреждающего о возможной опасности. Жители и гости города во время угрозы должны найти укрытие и не приближаться к окнам.Кроме того, с 2024 года в Севастополе при возможной опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который раздается несколько иначе, и означает, что укрыться в безопасном месте следует в течение 1-2 минут.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Угроза миновала – воздушную тревогу в Севастополе отменили
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
16:01 19.09.2026 (обновлено: 16:04 19.09.2026)