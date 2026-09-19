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Удары по Украине: что поражено за ночь
Удары по Украине: что поражено за ночь - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Удары по Украине: что поражено за ночь
В ночь на субботу армия России нанесла очередной массированный удар по Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T08:58
2026-09-19T08:58
2026-09-19T09:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В ночь на субботу армия России нанесла очередной массированный удар по Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Вооруженными Силами России нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрами и портам Украины, судам, задействованным в интересах ВСУ, а также объектам транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении ведомства.По данным Миноброны, в результате удара поражены:- В Киевской области: таможенно-логистический центр "Копылов Логистик Парк" в н.п. Копылов (41 км западнее Киева), используемый для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран.- В Одесской области: понтонная переправа через р.Днестр, используемая для транзита военных грузов, доставляемых на Украину из Румынии и порта Измаил.- В порту Черноморск − морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы военного назначения.Кроме того, на переходе морем поражены два морских судна типа "сухогруз", доставлявшие в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ, заключили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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удары по украине, украина, новости, новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Удары по Украине: что поражено за ночь
Удары по Украине - что поражено за ночь
08:58 19.09.2026 (обновлено: 09:01 19.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В ночь на субботу армия России нанесла очередной массированный удар по Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Вооруженными Силами России нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрами и портам Украины, судам, задействованным в интересах ВСУ, а также объектам транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении ведомства.
По данным Миноброны, в результате удара поражены:
- В Киевской области: таможенно-логистический центр "Копылов Логистик Парк" в н.п. Копылов (41 км западнее Киева), используемый для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран.
- В Одесской области: понтонная переправа через р.Днестр, используемая для транзита военных грузов, доставляемых на Украину из Румынии и порта Измаил.
- В порту Черноморск − морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы военного назначения.
Кроме того, на переходе морем поражены два морских судна типа "сухогруз", доставлявшие в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ, заключили в МО РФ.
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