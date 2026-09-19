https://crimea.ria.ru/20260919/tramp-podpisal-zakon-o-sanktsiyakh-protiv-rossii---belyy-dom-1159521874.html

Трамп подписал закон о санкциях против России - Белый дом

Трамп подписал закон о санкциях против России - Белый дом - РИА Новости Крым, 19.09.2026

Трамп подписал закон о санкциях против России - Белый дом

Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении возможных новых санкций против России, сообщили в Белом доме; сами меры не вступят в силу автоматически -... РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T07:36

2026-09-19T07:36

2026-09-19T07:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении возможных новых санкций против России, сообщили в Белом доме; сами меры не вступят в силу автоматически - их может ввести только американский лидер по своему усмотрению.Инициативу авторства покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ранее поддержали сенат и палата представителей США.Главной особенностью закона являются широкие полномочия президента при применении вторичных пошлин. Трамп сможет определять сроки их введения и размер, а также предоставлять отдельным странам исключения из ограничений без предварительного согласования с конгрессом.Кроме того, закон позволяет Трампу прекратить действие предусмотренных им санкций и пошлин при выполнении установленных документом условий, связанных с заключением мирного соглашения по Украине и прекращением боевых действий. Белый дом ранее называл возможность прекращения санкций после достижения мирного соглашения одним из ключевых положений инициативы наряду с широкими полномочиями президента предоставлять исключения из ограничений.Закон предусматривает возможность введения дополнительных пошлин до 100% на импорт в США из стран, которые попадут под критерии крупнейших покупателей российских нефти и газа и продолжат их закупать. Отдельно предусмотрены пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые непосредственно в США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять тысяч долларов каждому или ад: Трамп готовится к выборам Путин и Трамп по телефону обсудили визит делегации США в Москву и Киев Трамп рассказал о разговоре с Путиным

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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