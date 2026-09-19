Рейтинг@Mail.ru
Трамп подписал закон о санкциях против России - Белый дом - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260919/tramp-podpisal-zakon-o-sanktsiyakh-protiv-rossii---belyy-dom-1159521874.html
Трамп подписал закон о санкциях против России - Белый дом
Трамп подписал закон о санкциях против России - Белый дом - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Трамп подписал закон о санкциях против России - Белый дом
Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении возможных новых санкций против России, сообщили в Белом доме; сами меры не вступят в силу автоматически -... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T07:36
2026-09-19T07:36
дональд трамп
санкции
санкции против россии
россия
сша
политика
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152308857_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_992cae1e833df7e16b89eb5795d86721.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении возможных новых санкций против России, сообщили в Белом доме; сами меры не вступят в силу автоматически - их может ввести только американский лидер по своему усмотрению.Инициативу авторства покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ранее поддержали сенат и палата представителей США.Главной особенностью закона являются широкие полномочия президента при применении вторичных пошлин. Трамп сможет определять сроки их введения и размер, а также предоставлять отдельным странам исключения из ограничений без предварительного согласования с конгрессом.Кроме того, закон позволяет Трампу прекратить действие предусмотренных им санкций и пошлин при выполнении установленных документом условий, связанных с заключением мирного соглашения по Украине и прекращением боевых действий. Белый дом ранее называл возможность прекращения санкций после достижения мирного соглашения одним из ключевых положений инициативы наряду с широкими полномочиями президента предоставлять исключения из ограничений.Закон предусматривает возможность введения дополнительных пошлин до 100% на импорт в США из стран, которые попадут под критерии крупнейших покупателей российских нефти и газа и продолжат их закупать. Отдельно предусмотрены пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые непосредственно в США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять тысяч долларов каждому или ад: Трамп готовится к выборам Путин и Трамп по телефону обсудили визит делегации США в Москву и Киев Трамп рассказал о разговоре с Путиным
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152308857_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_adcb9ccf83cfc411145f9092f81fd566.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, санкции, санкции против россии, россия, сша, политика, новости
Трамп подписал закон о санкциях против России - Белый дом

Трамп подписал закон о санкциях против России - Белый дом

07:36 19.09.2026
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
© AP Photo Alex Brandon
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении возможных новых санкций против России, сообщили в Белом доме; сами меры не вступят в силу автоматически - их может ввести только американский лидер по своему усмотрению.
Инициативу авторства покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ранее поддержали сенат и палата представителей США.
"Президент подписал закон: H.R. 5334, "Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма", который санкционирует и расширяет установленные законом санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций против Ирана", - заявили в Белом доме.
Главной особенностью закона являются широкие полномочия президента при применении вторичных пошлин. Трамп сможет определять сроки их введения и размер, а также предоставлять отдельным странам исключения из ограничений без предварительного согласования с конгрессом.
Кроме того, закон позволяет Трампу прекратить действие предусмотренных им санкций и пошлин при выполнении установленных документом условий, связанных с заключением мирного соглашения по Украине и прекращением боевых действий. Белый дом ранее называл возможность прекращения санкций после достижения мирного соглашения одним из ключевых положений инициативы наряду с широкими полномочиями президента предоставлять исключения из ограничений.
Закон предусматривает возможность введения дополнительных пошлин до 100% на импорт в США из стран, которые попадут под критерии крупнейших покупателей российских нефти и газа и продолжат их закупать. Отдельно предусмотрены пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые непосредственно в США.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пять тысяч долларов каждому или ад: Трамп готовится к выборам
Путин и Трамп по телефону обсудили визит делегации США в Москву и Киев
Трамп рассказал о разговоре с Путиным
 
Дональд ТрампСанкцииСанкции против РоссииРоссияСШАПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:40Вблизи Орехова уничтожены личный состав и техника ВСУ
09:34Явка на выборах в Госдуму превысила 30% - данные ЦИК
09:07344 дрона уничтожили над регионами России и Черным морем за ночь
08:58Удары по Украине: что поражено за ночь
08:35Выборы в Крыму - день второй: как идет голосование
08:16Парламентаризм - это оружие: в Крыму отмечают День Госсовета республики
08:02Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 19 сентября
07:36Трамп подписал закон о санкциях против России - Белый дом
07:24Часть Керчи на три дня останется без воды
07:07Чем для России и мира обернется энергетический кризис 2026 – мнение
00:01Теплая осень во всей красе: погода в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 19 сентября
23:02Дрон взорвался у энергоблока Курской АЭС
22:59Укрепление ядерной триады станет приоритетом новой госпрограммы вооружений РФ
22:48Выборы в Госдуму и "скрытая мобилизация" в России – главное за день
22:23"Они прорвут блокаду": финн о Международном фестивале молодежи в РФ
22:10Переговоры о мире с Украиной – Путин сделал заявление
21:51Российские бойцы выводят из строя систему обеспечения ВСУ в Орехове
21:50"Давайте жить дружно, иначе нам придется отвечать": Путин обратился к Европе
21:42Погибшая в Запорожской области глава Избиркома посмертно награждена Орденом Мужества
Лента новостейМолния