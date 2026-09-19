https://crimea.ria.ru/20260919/teplaya-osen-vo-vsey-krase-pogoda-v-krymu-na-subbotu-1159489158.html

Теплая осень во всей красе: погода в Крыму на субботу

Теплая осень во всей красе: погода в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 19.09.2026

Теплая осень во всей красе: погода в Крыму на субботу

В субботу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится умеренно-теплая и преимущественно сухая погода. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T00:01

2026-09-19T00:01

2026-09-19T00:01

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ялта

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится умеренно-теплая и преимущественно сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +23...25.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +22...24.Тепло будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут + 16...18, днем воздух прогреется до +25.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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