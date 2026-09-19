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Теплая осень во всей красе: погода в Крыму на субботу
Теплая осень во всей красе: погода в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Теплая осень во всей красе: погода в Крыму на субботу
В субботу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится умеренно-теплая и преимущественно сухая погода. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится умеренно-теплая и преимущественно сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +23...25.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +22...24.Тепло будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут + 16...18, днем воздух прогреется до +25.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Теплая осень во всей красе: погода в Крыму на субботу
В Крыму 19 сентября ожидается до 26 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится умеренно-теплая и преимущественно сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с; днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10…15, на южном и восточном побережье до +18; днем +23…26, в горах +14…19", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +23...25.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +22...24.
Тепло будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут + 16...18, днем воздух прогреется до +25.
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