Рейтинг@Mail.ru
Теплая осень во всей красе: погода в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260919/teplaya-osen-vo-vsey-krase-pogoda-v-krymu-na-subbotu-1159489158.html
Теплая осень во всей красе: погода в Крыму на субботу
Теплая осень во всей красе: погода в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Теплая осень во всей красе: погода в Крыму на субботу
В субботу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится умеренно-теплая и преимущественно сухая погода. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T00:01
2026-09-19T00:01
погода
погода в крыму
крым
новости крыма
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/03/1159050967_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_731b7c6cc61008078dee587453a0e8dc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится умеренно-теплая и преимущественно сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +23...25.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +22...24.Тепло будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут + 16...18, днем воздух прогреется до +25.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/03/1159050967_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9d81e960c79db084fc27d6fb209f23c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, погода в крыму, крым, новости крыма, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак
Теплая осень во всей красе: погода в Крыму на субботу

В Крыму 19 сентября ожидается до 26 градусов тепла

00:01 19.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПлачущая скала
Плачущая скала - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится умеренно-теплая и преимущественно сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с; днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10…15, на южном и восточном побережье до +18; днем +23…26, в горах +14…19", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +23...25.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +22...24.
Тепло будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут + 16...18, днем воздух прогреется до +25.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПогодаПогода в КрымуКрымНовости КрымаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияФеодосияСудак
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Теплая осень во всей красе: погода в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 19 сентября
23:02Дрон взорвался у энергоблока Курской АЭС
22:59Укрепление ядерной триады станет приоритетом новой госпрограммы вооружений РФ
22:48Выборы в Госдуму и "скрытая мобилизация" в России – главное за день
22:23"Они прорвут блокаду": финн о Международном фестивале молодежи в РФ
22:10Переговоры о мире с Украиной – Путин сделал заявление
21:51Российские бойцы выводят из строя систему обеспечения ВСУ в Орехове
21:50"Давайте жить дружно, иначе нам придется отвечать": Путин обратился к Европе
21:42Погибшая в Запорожской области глава Избиркома посмертно награждена Орденом Мужества
21:38В Симферополе отремонтировали детскую школу искусств
21:31Явка на выборах в Крыму и Севастополе в первый день голосования - данные ЦИК
21:22Даже с генератором: почему в Севастополе отказались от КОИБов на выборах
21:05Сестричество милосердия активно развивается в Крыму
21:02Явка на выборах в России к 21:00 превысила 29 процентов
20:52Где заправиться бензином и дизелем в Севастополе в субботу
20:39Недвижимость в Крыму: что будет с ценами осенью
20:24Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
20:20Киев пытался сорвать ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС
20:10Спас мать с сыном из горной реки: Инал Козонов получил премию Кеосаяна
Лента новостейМолния