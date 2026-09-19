https://crimea.ria.ru/20260919/tekhosmotr-na-domu-mintrans-predlagaet-novoe-reshenie-dlya-udalennykh-sel-1159384092.html

Техосмотр на дому: Минтранс предлагает новое решение для удаленных сел

Техосмотр на дому: Минтранс предлагает новое решение для удаленных сел - РИА Новости Крым, 19.09.2026

Техосмотр на дому: Минтранс предлагает новое решение для удаленных сел

Передвижные диагностические линии для проведения техосмотров автомобилей в удаленных селах могут появиться в России в марте. Об этом сообщает во вторник... РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T21:12

2026-09-19T21:12

2026-09-19T21:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Передвижные диагностические линии для проведения техосмотров автомобилей в удаленных селах могут появиться в России в марте. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Госавтоинспекции России.Согласно соответствующему проекту Минтранса, оператор сможет проводить осмотр с помощью передвижной линии только в том же регионе, где находится его стационарный пункт техобслуживания, а адреса и график работы мобильных станций потребуется заранее согласовать с правительством региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Новый порядок аннулирования водительских прав в РФ: эксперт оценил рискиТеория и практика: как в Крыму сдают экзамены на водительские праваЭкзамен сдан: как успешно получить права в Крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, госавтоинспекция, автомобиль, российское общество "знание"