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Техосмотр на дому: Минтранс предлагает новое решение для удаленных сел
Техосмотр на дому: Минтранс предлагает новое решение для удаленных сел - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Техосмотр на дому: Минтранс предлагает новое решение для удаленных сел
Передвижные диагностические линии для проведения техосмотров автомобилей в удаленных селах могут появиться в России в марте. Об этом сообщает во вторник... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T21:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Передвижные диагностические линии для проведения техосмотров автомобилей в удаленных селах могут появиться в России в марте. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Госавтоинспекции России.Согласно соответствующему проекту Минтранса, оператор сможет проводить осмотр с помощью передвижной линии только в том же регионе, где находится его стационарный пункт техобслуживания, а адреса и график работы мобильных станций потребуется заранее согласовать с правительством региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Новый порядок аннулирования водительских прав в РФ: эксперт оценил рискиТеория и практика: как в Крыму сдают экзамены на водительские праваЭкзамен сдан: как успешно получить права в Крыму
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Техосмотр на дому: Минтранс предлагает новое решение для удаленных сел
Госавтоинспекция: техосмотр автомобилей может стать доступным для удаленных сел