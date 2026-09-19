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Техосмотр на дому: Минтранс предлагает новое решение для удаленных сел - РИА Новости Крым, 19.09.2026
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Техосмотр на дому: Минтранс предлагает новое решение для удаленных сел
Техосмотр на дому: Минтранс предлагает новое решение для удаленных сел - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Техосмотр на дому: Минтранс предлагает новое решение для удаленных сел
Передвижные диагностические линии для проведения техосмотров автомобилей в удаленных селах могут появиться в России в марте. Об этом сообщает во вторник... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T21:12
2026-09-19T21:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Передвижные диагностические линии для проведения техосмотров автомобилей в удаленных селах могут появиться в России в марте. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Госавтоинспекции России.Согласно соответствующему проекту Минтранса, оператор сможет проводить осмотр с помощью передвижной линии только в том же регионе, где находится его стационарный пункт техобслуживания, а адреса и график работы мобильных станций потребуется заранее согласовать с правительством региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Новый порядок аннулирования водительских прав в РФ: эксперт оценил рискиТеория и практика: как в Крыму сдают экзамены на водительские праваЭкзамен сдан: как успешно получить права в Крыму
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РИА Новости Крым
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россия, новости, госавтоинспекция, автомобиль, российское общество "знание"
Техосмотр на дому: Минтранс предлагает новое решение для удаленных сел

Госавтоинспекция: техосмотр автомобилей может стать доступным для удаленных сел

21:12 19.09.2026
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПрохождение техосмотра. Архивное фото
Прохождение техосмотра. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Передвижные диагностические линии для проведения техосмотров автомобилей в удаленных селах могут появиться в России в марте. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Госавтоинспекции России.
"Передвижные диагностические линии разрешат использовать для техосмотра автомобилей в регионах и муниципалитетах, где не хватает станций техобслуживания. Это упростит прохождение техосмотра для жителей небольших, удаленных и труднодоступных населенных пунктов", – сказано в сообщении ведомства в МАКС.
Согласно соответствующему проекту Минтранса, оператор сможет проводить осмотр с помощью передвижной линии только в том же регионе, где находится его стационарный пункт техобслуживания, а адреса и график работы мобильных станций потребуется заранее согласовать с правительством региона.
"Если приказ примут, он вступит в силу 1 марта 2027 года и будет действовать до 1 марта 2033 года", – указали в Госавтоинспекции.
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