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Смертельное ДТП в Симферополе - в столкновении с авто погиб мотоциклист

Смертельное ДТП в Симферополе - в столкновении с авто погиб мотоциклист - РИА Новости Крым, 19.09.2026

Смертельное ДТП в Симферополе - в столкновении с авто погиб мотоциклист

В Симферополе утром в субботу произошло ДТП на ул. Киевская в районе больницы им. Семашко. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T12:33

2026-09-19T12:33

2026-09-19T12:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе утром в субботу произошло ДТП на ул. Киевская в районе больницы им. Семашко. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Мотоцикл "Хонда" столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего погиб водитель мотоцикла. Подробности происшествия уточняются.На месте работают сотрудники госавтоинспекции и скорой медицинской помощи. Движение по ул. Киевская затруднено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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