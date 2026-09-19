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Смертельное ДТП в Симферополе - в столкновении с авто погиб мотоциклист - РИА Новости Крым, 19.09.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Смертельное ДТП в Симферополе - в столкновении с авто погиб мотоциклист
Смертельное ДТП в Симферополе - в столкновении с авто погиб мотоциклист - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Смертельное ДТП в Симферополе - в столкновении с авто погиб мотоциклист
В Симферополе утром в субботу произошло ДТП на ул. Киевская в районе больницы им. Семашко. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T12:33
2026-09-19T12:43
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симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе утром в субботу произошло ДТП на ул. Киевская в районе больницы им. Семашко. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Мотоцикл "Хонда" столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего погиб водитель мотоцикла. Подробности происшествия уточняются.На месте работают сотрудники госавтоинспекции и скорой медицинской помощи. Движение по ул. Киевская затруднено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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Смертельное ДТП в Симферополе - в столкновении с авто погиб мотоциклист

Смертельное ДТП в Симферополе - в столкновении с леговушкой погиб мотоциклист

12:33 19.09.2026 (обновлено: 12:43 19.09.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе утром в субботу произошло ДТП на ул. Киевская в районе больницы им. Семашко. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
Мотоцикл "Хонда" столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего погиб водитель мотоцикла. Подробности происшествия уточняются.
На месте работают сотрудники госавтоинспекции и скорой медицинской помощи. Движение по ул. Киевская затруднено.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымНовости КрымаДТПДТП в Крыму и СевастополеСимферопольПроисшествияВидео
 
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Заголовок открываемого материала
13:06Крымский мост сейчас - начала расти очередь
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