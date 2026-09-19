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Сколько избирателей на этот момент проголосовали на выборах в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.09.2026
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Сколько избирателей на этот момент проголосовали на выборах в Севастополе
Сколько избирателей на этот момент проголосовали на выборах в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Сколько избирателей на этот момент проголосовали на выборах в Севастополе
По состоянию на 15.00 19 сентября в Севастополе на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва и депутатов представительных органов восьми... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T16:22
2026-09-19T17:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. По состоянию на 15.00 19 сентября в Севастополе на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва и депутатов представительных органов восьми внутригородских муниципальных образований Балаклавского и Нахимовского районов города явка на выборах составила 52,21%. Такие данные предоставил Севастопольский городской избирком.За прозрачностью и соблюдением законности процесса следят 854 наблюдателя от политических партий и кандидатов, в том числе 186 наблюдателей от Общественной палаты Севастополя, добавили в Севгоризбиркоме.В избиркоме напомнили, что сегодня, в субботу, участки будут открыты до 20.00, в воскресенье, в последний день голосования, проголосовать можно с 8 утра и до 8 вечера.В Крыму к этому времени проголосовал 523 241 избиратель. В дни проведения выборов в Крыму работают 1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. Все они оснащены источниками энергии на случай отключений света.Во всех территориальных и участковых комиссиях осуществляется видеонаблюдение. Трансляция ведется в общественный штаб наблюдения. А вот избирателям и наблюдателям самим запрещено производить фото- и видеосъемку на участках.Голосование продлится три дня – 18, 19 и 20 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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4.7
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севастополь, выборы, выборы в крыму и севастополе, выборы-2026, севгоризбирком, новости севастополя, общество
Сколько избирателей на этот момент проголосовали на выборах в Севастополе

В Севастополе к трем часам дня субботы на выборах проголосовали почти 185 тысяч человек

16:22 19.09.2026 (обновлено: 17:05 19.09.2026)
 
© РИА Новости КрымВыборы -2026 в Севастополе
Выборы -2026 в Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. По состоянию на 15.00 19 сентября в Севастополе на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва и депутатов представительных органов восьми внутригородских муниципальных образований Балаклавского и Нахимовского районов города явка на выборах составила 52,21%. Такие данные предоставил Севастопольский городской избирком.
"По состоянию на 15:00 19 сентября 2026 года проголосовало 184 930 избирателей с учетом досрочного голосования", - говорится в сообщении.
За прозрачностью и соблюдением законности процесса следят 854 наблюдателя от политических партий и кандидатов, в том числе 186 наблюдателей от Общественной палаты Севастополя, добавили в Севгоризбиркоме.
В избиркоме напомнили, что сегодня, в субботу, участки будут открыты до 20.00, в воскресенье, в последний день голосования, проголосовать можно с 8 утра и до 8 вечера.
В Крыму к этому времени проголосовал 523 241 избиратель.
В дни проведения выборов в Крыму работают 1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. Все они оснащены источниками энергии на случай отключений света.
Во всех территориальных и участковых комиссиях осуществляется видеонаблюдение. Трансляция ведется в общественный штаб наблюдения. А вот избирателям и наблюдателям самим запрещено производить фото- и видеосъемку на участках.
Голосование продлится три дня – 18, 19 и 20 сентября.
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