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Севастополь отбивает атаку ВСУ – сбиты две воздушные цели
Севастополь отбивает атаку ВСУ – сбиты две воздушные цели - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Севастополь отбивает атаку ВСУ – сбиты две воздушные цели
Над Севастополем военные отражают удар ВСУ. Работают средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T15:12
2026-09-19T15:12
2026-09-19T15:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Над Севастополем военные отражают удар ВСУ. Работают средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены воздушной тревоги включили в Севастополе в 14:54.Развожаев призвал жителей и гостей города не пренебрегать мерами безопасности, уйти с улиц и открытых пространств в безопасные укрытия. "Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", - напомнил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube..
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Севастополь отбивает атаку ВСУ – сбиты две воздушные цели
В Севастополе работает ПВО – сбиты две воздушные цели в районе Казачьей бухты
15:12 19.09.2026 (обновлено: 15:15 19.09.2026)