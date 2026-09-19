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Севастополь отбивает атаку ВСУ – сбиты две воздушные цели

Севастополь отбивает атаку ВСУ – сбиты две воздушные цели - РИА Новости Крым, 19.09.2026

Севастополь отбивает атаку ВСУ – сбиты две воздушные цели

Над Севастополем военные отражают удар ВСУ. Работают средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T15:12

2026-09-19T15:12

2026-09-19T15:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Над Севастополем военные отражают удар ВСУ. Работают средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены воздушной тревоги включили в Севастополе в 14:54.Развожаев призвал жителей и гостей города не пренебрегать мерами безопасности, уйти с улиц и открытых пространств в безопасные укрытия. "Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", - напомнил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube..

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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