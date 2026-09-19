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Севастополь отбивает атаку ВСУ – сбиты две воздушные цели - РИА Новости Крым, 19.09.2026
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Севастополь отбивает атаку ВСУ – сбиты две воздушные цели
Севастополь отбивает атаку ВСУ – сбиты две воздушные цели - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Севастополь отбивает атаку ВСУ – сбиты две воздушные цели
Над Севастополем военные отражают удар ВСУ. Работают средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T15:12
2026-09-19T15:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Над Севастополем военные отражают удар ВСУ. Работают средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены воздушной тревоги включили в Севастополе в 14:54.Развожаев призвал жителей и гостей города не пренебрегать мерами безопасности, уйти с улиц и открытых пространств в безопасные укрытия. "Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", - напомнил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube..
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Севастополь отбивает атаку ВСУ – сбиты две воздушные цели

В Севастополе работает ПВО – сбиты две воздушные цели в районе Казачьей бухты

15:12 19.09.2026 (обновлено: 15:15 19.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Над Севастополем военные отражают удар ВСУ. Работают средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Сирены воздушной тревоги включили в Севастополе в 14:54.
"По предварительной информации, сбито две воздушных цели в районе Казачьей бухты", - написал он в МАКС.
Развожаев призвал жителей и гостей города не пренебрегать мерами безопасности, уйти с улиц и открытых пространств в безопасные укрытия.
"Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", - напомнил губернатор.
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