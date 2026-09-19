Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили еще пять населенных пунктов - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260919/rossiyskie-voyska-osvobodili-marevku-i-gulevo-v-dnr-1159525997.html
Российские войска освободили еще пять населенных пунктов
Российские войска освободили еще пять населенных пунктов - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Российские войска освободили еще пять населенных пунктов
Российские войска освободили еще пять населенных пунктови, сообщило в субботу Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T12:04
2026-09-19T12:13
министерство обороны рф
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
харьковская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152821563_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_65290202998fcc1a99d8844c6660ffbf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Российские войска освободили еще пять населенных пунктови, сообщило в субботу Минобороны России.Также армия России освободила Марьевку и Гулево в ДНР. "Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и освободили населенные пункты Марьевка и Гулево Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Сообщается также, что армия России взяла под контроль населенные пункты Лошаково и Комиссарово в Харьковской области, добавили в МО."В ходе решительных действий взяты под контроль населенные пункты Лошаково и Комиссарово Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.В Минобороны добавили, что ведутся бои за освобождение населенного пункта Бузово Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152821563_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_22c392e922b8c6270abbe9420215eec1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, запорожская область, донецкая народная республика (днр), новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, харьковская область
Российские войска освободили еще пять населенных пунктов

Российские войска освободили еще пять населенных пунктов

12:04 19.09.2026 (обновлено: 12:13 19.09.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв"
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Российские войска освободили еще пять населенных пунктови, сообщило в субботу Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зеленая Диброва Запорожской области", - говорится в сводке российского ведомства.
Также армия России освободила Марьевку и Гулево в ДНР.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и освободили населенные пункты Марьевка и Гулево Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что армия России взяла под контроль населенные пункты Лошаково и Комиссарово в Харьковской области, добавили в МО.
"В ходе решительных действий взяты под контроль населенные пункты Лошаково и Комиссарово Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
В Минобороны добавили, что ведутся бои за освобождение населенного пункта Бузово Харьковской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФЗапорожская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Новости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииХарьковская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:06Крымский мост сейчас - начала расти очередь
12:56Новости СВО: в Минобороны раскрыли потери ВСУ за сутки
12:33Смертельное ДТП в Симферополе - в столкновении с авто погиб мотоциклист
12:25В Севастополе изменили схему движения на некоторых улицах
12:04Российские войска освободили еще пять населенных пунктов
11:44Крым продал 10 национализированных объектов за год
11:20В Севастополе громко - идут учения
11:15Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в некоторых районах Крыма
10:54Кто гибнет в Крыму на пожарах чаще всего - ответ МЧС
10:3711 взрослых и одного ребенка спасли в Севастополе во время купального сезона
10:2427 населенных пунктов за 18 дней: как наступает армия России
10:12Индо-Европейский телеграф в Крыму
09:40Вблизи Орехова уничтожены личный состав и техника ВСУ
09:34Явка на выборах в Госдуму превысила 30% - данные ЦИК
09:07344 дрона уничтожили над регионами России и Черным морем за ночь
08:58Удары по Украине: что поражено за ночь
08:35Выборы в Крыму - день второй: как идет голосование
08:16Парламентаризм - это оружие: в Крыму отмечают День Госсовета республики
08:02Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 19 сентября
07:36Трамп подписал закон о санкциях против России - Белый дом
Лента новостейМолния