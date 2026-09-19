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Российские войска освободили еще пять населенных пунктов
Российские войска освободили еще пять населенных пунктов - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Российские войска освободили еще пять населенных пунктов
Российские войска освободили еще пять населенных пунктови, сообщило в субботу Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T12:04
2026-09-19T12:04
2026-09-19T12:13
министерство обороны рф
запорожская область
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новости сво
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Российские войска освободили еще пять населенных пунктови, сообщило в субботу Минобороны России.Также армия России освободила Марьевку и Гулево в ДНР. "Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и освободили населенные пункты Марьевка и Гулево Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Сообщается также, что армия России взяла под контроль населенные пункты Лошаково и Комиссарово в Харьковской области, добавили в МО."В ходе решительных действий взяты под контроль населенные пункты Лошаково и Комиссарово Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.В Минобороны добавили, что ведутся бои за освобождение населенного пункта Бузово Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, запорожская область, донецкая народная республика (днр), новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, харьковская область
Российские войска освободили еще пять населенных пунктов
Российские войска освободили еще пять населенных пунктов
12:04 19.09.2026 (обновлено: 12:13 19.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Российские войска освободили еще пять населенных пунктови, сообщило в субботу Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зеленая Диброва Запорожской области", - говорится в сводке российского ведомства.
Также армия России освободила Марьевку и Гулево в ДНР.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и освободили населенные пункты Марьевка и Гулево Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что армия России взяла под контроль населенные пункты Лошаково и Комиссарово в Харьковской области, добавили в МО.
"В ходе решительных действий взяты под контроль населенные пункты Лошаково и Комиссарово Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
В Минобороны добавили, что ведутся бои за освобождение населенного пункта Бузово Харьковской области.
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