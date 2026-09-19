https://crimea.ria.ru/20260919/rossiyskie-voyska-osvobodili-marevku-i-gulevo-v-dnr-1159525997.html

Российские войска освободили еще пять населенных пунктов

Российские войска освободили еще пять населенных пунктов - РИА Новости Крым, 19.09.2026

Российские войска освободили еще пять населенных пунктов

Российские войска освободили еще пять населенных пунктови, сообщило в субботу Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T12:04

2026-09-19T12:04

2026-09-19T12:13

министерство обороны рф

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

харьковская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Российские войска освободили еще пять населенных пунктови, сообщило в субботу Минобороны России.Также армия России освободила Марьевку и Гулево в ДНР. "Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и освободили населенные пункты Марьевка и Гулево Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Сообщается также, что армия России взяла под контроль населенные пункты Лошаково и Комиссарово в Харьковской области, добавили в МО."В ходе решительных действий взяты под контроль населенные пункты Лошаково и Комиссарово Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.В Минобороны добавили, что ведутся бои за освобождение населенного пункта Бузово Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

харьковская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, запорожская область, донецкая народная республика (днр), новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, харьковская область