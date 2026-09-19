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Россиянин скончался из-за утечки хладагента на судне в порту Пусана - РИА Новости Крым, 19.09.2026
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Россиянин скончался из-за утечки хладагента на судне в порту Пусана
Россиянин скончался из-за утечки хладагента на судне в порту Пусана - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Россиянин скончался из-за утечки хладагента на судне в порту Пусана
Один из россиян, пострадавших в результате утечки хладагента на российском рыболовном судне "Калтан" в южнокорейском Пусане, скончался, сообщает генеральное... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T14:10
2026-09-19T14:10
происшествия
россия
южная корея
корабль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Один из россиян, пострадавших в результате утечки хладагента на российском рыболовном судне "Калтан" в южнокорейском Пусане, скончался, сообщает генеральное консульство РФ в городе.Во вторник генконсульство сообщило, что четыре гражданина России пострадали в результате утечки хладагента на российском рыболовном судне "Калтан" в порту Камчхон в южнокорейском Пусане.Генконсульство выразило искренние соболезнования родным и близким погибшего.Минобороны РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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происшествия, россия, южная корея, корабль, в мире
Россиянин скончался из-за утечки хладагента на судне в порту Пусана

Россиянин скончался из-за утечки хладагента на судне в порту Пусана - генконсульство РФ

14:10 19.09.2026
 
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Море - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Один из россиян, пострадавших в результате утечки хладагента на российском рыболовном судне "Калтан" в южнокорейском Пусане, скончался, сообщает генеральное консульство РФ в городе.
Во вторник генконсульство сообщило, что четыре гражданина России пострадали в результате утечки хладагента на российском рыболовном судне "Калтан" в порту Камчхон в южнокорейском Пусане.
"С прискорбием сообщаем о смерти 19 сентября одного из пострадавших в результате аварии на борту судна, произошедшей 15 сентября в порту Камчхон (город Пусан) вследствие утечки хладагента", - говорится в сообщении в Telegram-канале генконсульства.
Генконсульство выразило искренние соболезнования родным и близким погибшего.
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