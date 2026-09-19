https://crimea.ria.ru/20260919/rossiyanin-skonchalsya-iz-za-utechki-khladagenta-na-sudne-v-portu-pusana-1159527638.html

Россиянин скончался из-за утечки хладагента на судне в порту Пусана

Россиянин скончался из-за утечки хладагента на судне в порту Пусана - РИА Новости Крым, 19.09.2026

Россиянин скончался из-за утечки хладагента на судне в порту Пусана

Один из россиян, пострадавших в результате утечки хладагента на российском рыболовном судне "Калтан" в южнокорейском Пусане, скончался, сообщает генеральное... РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T14:10

2026-09-19T14:10

2026-09-19T14:10

происшествия

россия

южная корея

корабль

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Один из россиян, пострадавших в результате утечки хладагента на российском рыболовном судне "Калтан" в южнокорейском Пусане, скончался, сообщает генеральное консульство РФ в городе.Во вторник генконсульство сообщило, что четыре гражданина России пострадали в результате утечки хладагента на российском рыболовном судне "Калтан" в порту Камчхон в южнокорейском Пусане.Генконсульство выразило искренние соболезнования родным и близким погибшего.Минобороны РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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южная корея

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, россия, южная корея, корабль, в мире