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Путин поручил восстановить сеть общественного транспорта в исторических регионах
Путин поручил восстановить сеть общественного транспорта в исторических регионах - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Путин поручил восстановить сеть общественного транспорта в исторических регионах
Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 1 декабря представить предложения по восстановлению работы общественного транспорта в новых РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T13:27
2026-09-19T13:27
2026-09-19T13:27
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 1 декабря представить предложения по восстановлению работы общественного транспорта в новых регионах.Такое поручение было дано главой государства в ряде перечня поручений по итогам заседания президиума Государственного совета РФ. Текст документа опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... представить предложения по восстановлению работы общественного транспорта на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, включая восстановление транспортной инфраструктуры, модернизацию и расширение маршрутных сетей", - говорится в перечне.Ответственным назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин.Также в ряде поручений - принятие дополнительных мер, направленных на сокращение кадрового дефицита в сфере общественного транспорта, улучшение условий труда водителей общественного транспорта, повышение конкурентоспособности профессии водителя и ее привлекательности на рынке труда.Минобороны РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе изменили схему движения на некоторых улицахВ Симферополе проверили санитарное состояние автобусов
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владимир путин (политик), транспорт, новости, россия
Путин поручил восстановить сеть общественного транспорта в исторических регионах
Путин поручил восстановить сеть общественного транспорта в исторических регионах
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 1 декабря представить предложения по восстановлению работы общественного транспорта в новых регионах.
Такое поручение было дано главой государства в ряде перечня поручений
по итогам заседания президиума Государственного совета РФ. Текст документа опубликован на сайте Кремля
.
"Правительству Российской Федерации... представить предложения по восстановлению работы общественного транспорта на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, включая восстановление транспортной инфраструктуры, модернизацию и расширение маршрутных сетей", - говорится в перечне.
Ответственным назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Также в ряде поручений - принятие дополнительных мер, направленных на сокращение кадрового дефицита в сфере общественного транспорта, улучшение условий труда водителей общественного транспорта, повышение конкурентоспособности профессии водителя и ее привлекательности на рынке труда.
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