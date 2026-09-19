Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил восстановить сеть общественного транспорта в исторических регионах - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260919/putin-poruchil-vosstanovit-set-obschestvennogo-transporta-v-istoricheskikh-regionakh-1159527156.html
Путин поручил восстановить сеть общественного транспорта в исторических регионах
Путин поручил восстановить сеть общественного транспорта в исторических регионах - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Путин поручил восстановить сеть общественного транспорта в исторических регионах
Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 1 декабря представить предложения по восстановлению работы общественного транспорта в новых РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T13:27
2026-09-19T13:27
владимир путин (политик)
транспорт
новости
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621804_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_00172da5bcfeaa2784b6c8dd72f83535.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 1 декабря представить предложения по восстановлению работы общественного транспорта в новых регионах.Такое поручение было дано главой государства в ряде перечня поручений по итогам заседания президиума Государственного совета РФ. Текст документа опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... представить предложения по восстановлению работы общественного транспорта на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, включая восстановление транспортной инфраструктуры, модернизацию и расширение маршрутных сетей", - говорится в перечне.Ответственным назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин.Также в ряде поручений - принятие дополнительных мер, направленных на сокращение кадрового дефицита в сфере общественного транспорта, улучшение условий труда водителей общественного транспорта, повышение конкурентоспособности профессии водителя и ее привлекательности на рынке труда.Минобороны РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе изменили схему движения на некоторых улицахВ Симферополе проверили санитарное состояние автобусов
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621804_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_c8bf4c63ca640997cbeb0cf85d0e7d62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), транспорт, новости, россия
Путин поручил восстановить сеть общественного транспорта в исторических регионах

Путин поручил восстановить сеть общественного транспорта в исторических регионах

13:27 19.09.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 1 декабря представить предложения по восстановлению работы общественного транспорта в новых регионах.
Такое поручение было дано главой государства в ряде перечня поручений по итогам заседания президиума Государственного совета РФ. Текст документа опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... представить предложения по восстановлению работы общественного транспорта на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, включая восстановление транспортной инфраструктуры, модернизацию и расширение маршрутных сетей", - говорится в перечне.
Ответственным назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Также в ряде поручений - принятие дополнительных мер, направленных на сокращение кадрового дефицита в сфере общественного транспорта, улучшение условий труда водителей общественного транспорта, повышение конкурентоспособности профессии водителя и ее привлекательности на рынке труда.
Минобороны РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе изменили схему движения на некоторых улицах
В Симферополе проверили санитарное состояние автобусов
 
Владимир Путин (политик)ТранспортНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:22Сколько избирателей на этот момент проголосовали на выборах в Севастополе
16:12Явка на выборах в Госдуму в Крыму к 15:00 19 сентября составила 35 процентов
16:01Угроза миновала – воздушную тревогу в Севастополе отменили
16:00В Севастополе из-за воздушной тревоги продлили время заправки автомобилей
15:55ВMW сбил велосипедиста на кольце в Севастополе
15:41В Севастополе омбудсмен помог малоподвижной женщине оформить инвалидность
15:24Явка на выборах в Госдуму превысила 35 процентов
15:12Севастополь отбивает атаку ВСУ – сбиты две воздушные цели
14:55В Севастополе объявили воздушную тревогу
14:44Крымчане могут выбрать форму соцуслуг до 1 октября
14:10Россиянин скончался из-за утечки хладагента на судне в порту Пусана
13:55Новороссийские десантники сорвали ротацию ВСУ южнее Запорожья
13:35В четырех регионах России протестируют беспилотный общественный транспорт
13:27Путин поручил восстановить сеть общественного транспорта в исторических регионах
13:06Крымский мост сейчас - начала расти очередь
12:56Новости СВО: в Минобороны раскрыли потери ВСУ за сутки
12:33Смертельное ДТП в Симферополе - в столкновении с авто погиб мотоциклист
12:25В Севастополе изменили схему движения на некоторых улицах
12:04Российские войска освободили еще пять населенных пунктов
11:44Крым продал 10 национализированных объектов за год
Лента новостейМолния