https://crimea.ria.ru/20260919/podem-k-baydarskim-vorotam-v-sevastopole-zakroyut-na-odin-den-1159491199.html

Подъем к Байдарским воротам в Севастополе закроют на один день

Подъем к Байдарским воротам в Севастополе закроют на один день - РИА Новости Крым, 19.09.2026

Подъем к Байдарским воротам в Севастополе закроют на один день

В субботу, 3 октября, в Севастополе в районе Байдарских ворот временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T21:39

2026-09-19T21:39

2026-09-19T21:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В субботу, 3 октября, в Севастополе в районе Байдарских ворот временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в правительстве города.В правительстве призвали водителей учитывать ограничения при планировании маршрута.Ранее сообщалось, что в ближайшие дни на четырех улицах Севастополя запретят остановку и стоянку. С 16 сентября в Севастополе вводят запрет на остановку и стоянку автотранспорта на трех участках дорог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две улицы Севастополя перекроют для транспорта на три месяцаБольшая стройка: в Севастополе до следующего лета ограничат движениеВ центре Севастополя приступили к укладке исторической брусчатки

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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