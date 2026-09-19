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Подъем к Байдарским воротам в Севастополе закроют на один день
Подъем к Байдарским воротам в Севастополе закроют на один день - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Подъем к Байдарским воротам в Севастополе закроют на один день
В субботу, 3 октября, в Севастополе в районе Байдарских ворот временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T21:39
2026-09-19T21:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В субботу, 3 октября, в Севастополе в районе Байдарских ворот временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в правительстве города.В правительстве призвали водителей учитывать ограничения при планировании маршрута.Ранее сообщалось, что в ближайшие дни на четырех улицах Севастополя запретят остановку и стоянку. С 16 сентября в Севастополе вводят запрет на остановку и стоянку автотранспорта на трех участках дорог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две улицы Севастополя перекроют для транспорта на три месяцаБольшая стройка: в Севастополе до следующего лета ограничат движениеВ центре Севастополя приступили к укладке исторической брусчатки
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Подъем к Байдарским воротам в Севастополе закроют на один день
В Севастополе временно закроют подъем к Байдарским воротам со стороны Орлиного