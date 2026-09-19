https://crimea.ria.ru/20260919/parlamentarizm--eto-oruzhie-v-krymu-otmechayut-den-gossoveta-respubliki-1159522752.html

Парламентаризм - это оружие: в Крыму отмечают День Госсовета республики

Парламентаризм - это оружие: в Крыму отмечают День Госсовета республики - РИА Новости Крым, 19.09.2026

Парламентаризм - это оружие: в Крыму отмечают День Госсовета республики

Парламентаризм — это оружие. Такое мнение высказал в День Государственного Совета Республики Крым его спикер Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T08:16

2026-09-19T08:16

2026-09-19T09:19

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Парламентаризм — это оружие. Такое мнение высказал в День Государственного Совета Республики Крым его спикер Владимир Константинов."Крымский парламентаризм имеет свои традиции и уникальную историю. В течение десятков лет трибуна парламента остается главной дискуссионной площадкой республики по наиболее злободневным вопросам, касающимся ее будущего. Особую роль законодательный орган республики сыграл в период Крымской весны. В феврале 2014 года к стенам Верховного Совета вышли крымчане, не принявшие государственный переворот в Киеве, желавшие сохранить мир на родной земле. Здесь определялась судьба полуострова. В тот период мы доказали всему миру: парламентаризм — это оружие", - написал он в своем канале в МАКС.И напомнил, что после возвращения Крыма в Россию на полуострове была с нуля сформирована вся нормативная база региона и сегодня ее продолжают наполнять новыми нормами, отвечающими духу времени, направленными на улучшение жизни людей. "Мы регулярно выступаем с законодательными инициативами на федеральном уровне. За последние три года 24 крымские инициативы поддержаны парламентом России, 18 из них уже стали федеральными актами. Главная сила нашей парламентской команды заключается в непрерывной связи с крымчанами", - подчеркнул глава крымского парламента.Мы и впредь будем делать всё от нас зависящее, чтобы укреплять доверие крымчан, зародившееся в 2014 году, способствовать развитию нашей республики и, конечно, приближать нашу общую Победу.В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов поздравил Владимира Константинова, депутатов крымского парламента и всех крымчан с этим днем и отметил, что крымский опыт законотворчества стал ориентиром для наших исторических регионов, вернувшихся домой в 2022 году. В самом же Крыму, убежден Аксенов, депутатский корпус республики вносит весомый вклад в реализацию важных проектов в самых разных сферах. Особое внимание уделяется мерам социальной поддержки крымчан. Он напомнил, что Госсовет и правительство Крыма работают как единый, слаженный механизм, как одна команда. "Действуем в полной координации по всем направлениям, понимая, что любые трудности мы способны преодолеть только вместе", - добавил Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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