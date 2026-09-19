https://crimea.ria.ru/20260919/parlamentarizm--eto-oruzhie-v-krymu-otmechayut-den-gossoveta-respubliki-1159522752.html
Парламентаризм - это оружие: в Крыму отмечают День Госсовета республики
Парламентаризм - это оружие: в Крыму отмечают День Госсовета республики - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Парламентаризм - это оружие: в Крыму отмечают День Госсовета республики
Парламентаризм — это оружие. Такое мнение высказал в День Государственного Совета Республики Крым его спикер Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T08:16
2026-09-19T08:16
2026-09-19T09:19
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
крым
новости крыма
политика
общество
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/13/1159522637_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_018bdff419b23b41e1fe7a8b698baa37.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Парламентаризм — это оружие. Такое мнение высказал в День Государственного Совета Республики Крым его спикер Владимир Константинов."Крымский парламентаризм имеет свои традиции и уникальную историю. В течение десятков лет трибуна парламента остается главной дискуссионной площадкой республики по наиболее злободневным вопросам, касающимся ее будущего. Особую роль законодательный орган республики сыграл в период Крымской весны. В феврале 2014 года к стенам Верховного Совета вышли крымчане, не принявшие государственный переворот в Киеве, желавшие сохранить мир на родной земле. Здесь определялась судьба полуострова. В тот период мы доказали всему миру: парламентаризм — это оружие", - написал он в своем канале в МАКС.И напомнил, что после возвращения Крыма в Россию на полуострове была с нуля сформирована вся нормативная база региона и сегодня ее продолжают наполнять новыми нормами, отвечающими духу времени, направленными на улучшение жизни людей. "Мы регулярно выступаем с законодательными инициативами на федеральном уровне. За последние три года 24 крымские инициативы поддержаны парламентом России, 18 из них уже стали федеральными актами. Главная сила нашей парламентской команды заключается в непрерывной связи с крымчанами", - подчеркнул глава крымского парламента.Мы и впредь будем делать всё от нас зависящее, чтобы укреплять доверие крымчан, зародившееся в 2014 году, способствовать развитию нашей республики и, конечно, приближать нашу общую Победу.В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов поздравил Владимира Константинова, депутатов крымского парламента и всех крымчан с этим днем и отметил, что крымский опыт законотворчества стал ориентиром для наших исторических регионов, вернувшихся домой в 2022 году. В самом же Крыму, убежден Аксенов, депутатский корпус республики вносит весомый вклад в реализацию важных проектов в самых разных сферах. Особое внимание уделяется мерам социальной поддержки крымчан. Он напомнил, что Госсовет и правительство Крыма работают как единый, слаженный механизм, как одна команда. "Действуем в полной координации по всем направлениям, понимая, что любые трудности мы способны преодолеть только вместе", - добавил Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/13/1159522637_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_dc8af4efab06373c371b0dcb88b8286c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), крым, новости крыма, политика, общество, новости
Парламентаризм - это оружие: в Крыму отмечают День Госсовета республики
День Государственного Совета Республики Крым отмечают 19 сентября
08:16 19.09.2026 (обновлено: 09:19 19.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Парламентаризм — это оружие. Такое мнение высказал в День Государственного Совета Республики Крым его спикер Владимир Константинов.
"Крымский парламентаризм имеет свои традиции и уникальную историю. В течение десятков лет трибуна парламента остается главной дискуссионной площадкой республики по наиболее злободневным вопросам, касающимся ее будущего. Особую роль законодательный орган республики сыграл в период Крымской весны. В феврале 2014 года к стенам Верховного Совета вышли крымчане, не принявшие государственный переворот в Киеве, желавшие сохранить мир на родной земле. Здесь определялась судьба полуострова. В тот период мы доказали всему миру: парламентаризм — это оружие", - написал он в своем канале в МАКС.
И напомнил, что после возвращения Крыма в Россию на полуострове была с нуля сформирована вся нормативная база региона и сегодня ее продолжают наполнять новыми нормами, отвечающими духу времени, направленными на улучшение жизни людей.
"Мы регулярно выступаем с законодательными инициативами на федеральном уровне. За последние три года 24 крымские инициативы поддержаны парламентом России, 18 из них уже стали федеральными актами. Главная сила нашей парламентской команды заключается в непрерывной связи с крымчанами", - подчеркнул глава крымского парламента.
Мы и впредь будем делать всё от нас зависящее, чтобы укреплять доверие крымчан, зародившееся в 2014 году, способствовать развитию нашей республики и, конечно, приближать нашу общую Победу.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов поздравил Владимира Константинова, депутатов крымского парламента и всех крымчан с этим днем и отметил, что крымский опыт законотворчества стал ориентиром для наших исторических регионов, вернувшихся домой в 2022 году.
В самом же Крыму, убежден Аксенов, депутатский корпус республики вносит весомый вклад в реализацию важных проектов в самых разных сферах. Особое внимание уделяется мерам социальной поддержки крымчан.
"Очень важно, что депутаты не замыкаются на кабинетной работе, они постоянно поддерживают живую связь с людьми на местах, реагируют на обращения и активно участвуют в решении проблем, волнующих наших граждан. Это особенно необходимо сегодня, когда многие семьи оказались в сложной ситуации, когда наш полуостров живет в условиях вражеских атак", - говорится в поздравлении главы Крыма.
Он напомнил, что Госсовет и правительство Крыма работают как единый, слаженный механизм, как одна команда.
"Действуем в полной координации по всем направлениям, понимая, что любые трудности мы способны преодолеть только вместе", - добавил Аксенов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.