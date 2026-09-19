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Охота в Крыму: когда и что можно добывать

Охота в Крыму: когда и что можно добывать - РИА Новости Крым, 19.09.2026

Охота в Крыму: когда и что можно добывать

В Крыму полным ходом идет сезон охоты. С 1 сентября на полуострове разрешен отстрел перелетной и водоплавающей дичи, следом, с 1 октября - на фазана и куропатку РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T20:39

2026-09-19T20:39

2026-09-19T20:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму полным ходом идет сезон охоты. С 1 сентября на полуострове разрешен отстрел перелетной и водоплавающей дичи, следом, с 1 октября - на фазана и куропатку серую. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления охотничьего хозяйства, старший государственный инспектор Республики Крым Министерства экологии и природных ресурсов РК Рустам Шафиев.Гость эфира отметил, что куропатка в нашем регионе весьма популярный объект охоты."Крым уникальный именно этим. У нас довольно просторные места для воспроизводства куропатки. И многие гости с материковой части России едут к нам именно за этой птицей", - поделился спикер.Чуть позже, добавил он, в ноябре, в Крыму открывается охота на зайца."В дальнейшем сезон охоты у нас идет поэтапно – также он и закрывается. Часть птицы "закрывается" 31 декабря, часть - 10 января", - сказал Рустам Шафиев.Собеседник также отметил, что охота на кабана на полуострове началась еще 1 июня, а закончится 28 февраля."Коллективная охота на оленя благородного и косулю европейскую, лимитируемые и строго квотируемые виды, открывается на все половозрастные группы с 1 октября и заканчивается 10 января. Также следует отметить, что сейчас уже открыт сезон охоты на хищника – это волк, шакал, лисица. И эта охота будет продолжаться почти до 31 марта", - поделился он.В Крыму легальной охотой занимается большое количество людей, как местных жителей, так и гостей, приезжающих из разных уголков страны."В целом количество охотников отследить сложно, но на территории Республики Крым выдано около 37 тысяч охотничьих билетов. Ориентировочно ежемесячно мы выдаем от 50 до 100 документов. То есть у нас ежемесячно охотничье сообщество пополняется примерно на сотню человек", - отметил начальник управления охотничьего хозяйства.Он также напомнил о том, что в Крыму существуют лимиты на добычу дичи и парнокопытных животных."Лимиты утверждаются распоряжением либо указом главы Республики Крым. На данный момент к отстрелу в этот сезон охоты в Крыму предусмотрено 187 особей оленя благородного, 241 - косули европейской. Это не говорит о том, что все эти животные будут отстреляны. Это максимально допустимое количество, которое может быть добыто за сезон охоты с 1 августа этого года по 1 августа следующего года", - пояснил Рустам Шафиев.Что касается перелетных видов дичи, например водоплавающей, в целом в регионе по ряду видов она не лимитирована в сезон, но ограничена в день, напомнил он."На территории общедоступных охотничьих угодий есть ограничение по добыче утки – это 5 голов в день. Поэтому, пожалуйста, можно приезжать на охоту каждый день, но не более пяти голов в день добывать", - заключил старший госинспектор ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Охота по правилам: какая ответственность ждет нарушителей в КрымуВ Крыму с 1 сентября охотники обязаны сдавать экзаменКолючие истории: как живут ежи в Крыму и что меняет климат

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

охота, крым, новости крыма, рустам шафиев, минэкологии крыма