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Новым главой Военного комитета НАТО стал немецкий генерал

Новым главой Военного комитета НАТО стал немецкий генерал - РИА Новости Крым, 19.09.2026

Новым главой Военного комитета НАТО стал немецкий генерал

Новым председателем Военного комитета НАТО назначен генеральный инспектор бундесвера генерал Карстен Бройер. Он вступит в должность в июле 2027 года. Об этом со РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T19:33

2026-09-19T19:33

2026-09-19T19:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Новым председателем Военного комитета НАТО назначен генеральный инспектор бундесвера генерал Карстен Бройер. Он вступит в должность в июле 2027 года. Об этом со ссылкой на действующего главу комитета адмирала Джузеппе Каво Драгоне пишет РИА Новости.По его словам, начальники генеральных штабов стран НАТО доверили Бройеру этот пост "в сложный момент для евроатлантической безопасности".Выборы прошли в субботу на встрече начальников генеральных штабов 32 стран НАТО в Копенгагене.Военный комитет является высшим военным органом НАТО, а его председатель считается главным военным советником генерального секретаря альянса. Председатель избирается начальниками генеральных штабов стран НАТО на трехлетний срок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Давайте жить дружно, иначе нам придется отвечать": Путин обратился к ЕвропеМалая Антанта 21 века: зачем ЕС понадобилась оборонная стратегия – мнениеВоенная помощь Запада Киеву побила рекорд

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нато, в мире, германия, новости