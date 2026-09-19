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Новым главой Военного комитета НАТО стал немецкий генерал - РИА Новости Крым, 19.09.2026
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Новым главой Военного комитета НАТО стал немецкий генерал
Новым главой Военного комитета НАТО стал немецкий генерал - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Новым главой Военного комитета НАТО стал немецкий генерал
Новым председателем Военного комитета НАТО назначен генеральный инспектор бундесвера генерал Карстен Бройер. Он вступит в должность в июле 2027 года. Об этом со РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T19:33
2026-09-19T19:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Новым председателем Военного комитета НАТО назначен генеральный инспектор бундесвера генерал Карстен Бройер. Он вступит в должность в июле 2027 года. Об этом со ссылкой на действующего главу комитета адмирала Джузеппе Каво Драгоне пишет РИА Новости.По его словам, начальники генеральных штабов стран НАТО доверили Бройеру этот пост "в сложный момент для евроатлантической безопасности".Выборы прошли в субботу на встрече начальников генеральных штабов 32 стран НАТО в Копенгагене.Военный комитет является высшим военным органом НАТО, а его председатель считается главным военным советником генерального секретаря альянса. Председатель избирается начальниками генеральных штабов стран НАТО на трехлетний срок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Давайте жить дружно, иначе нам придется отвечать": Путин обратился к ЕвропеМалая Антанта 21 века: зачем ЕС понадобилась оборонная стратегия – мнениеВоенная помощь Запада Киеву побила рекорд
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РИА Новости Крым
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96
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нато, в мире, германия, новости
Новым главой Военного комитета НАТО стал немецкий генерал

Немецкий генерал возглавит военный комитет НАТО

19:33 19.09.2026
 
© AP Photo Mindaugas KulbisГенеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер
Генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
© AP Photo Mindaugas Kulbis
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Новым председателем Военного комитета НАТО назначен генеральный инспектор бундесвера генерал Карстен Бройер. Он вступит в должность в июле 2027 года. Об этом со ссылкой на действующего главу комитета адмирала Джузеппе Каво Драгоне пишет РИА Новости.

"Поздравляю генерала Карстена Бройера с избранием следующим председателем Военного комитета НАТО. Он вступит в должность в июле 2027 года", - заявил Каво Драгоне.

По его словам, начальники генеральных штабов стран НАТО доверили Бройеру этот пост "в сложный момент для евроатлантической безопасности".
Выборы прошли в субботу на встрече начальников генеральных штабов 32 стран НАТО в Копенгагене.
Военный комитет является высшим военным органом НАТО, а его председатель считается главным военным советником генерального секретаря альянса. Председатель избирается начальниками генеральных штабов стран НАТО на трехлетний срок.
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