https://crimea.ria.ru/20260919/novosti-svo-v-minoborony-raskryli-poteri-vsu-za-sutki-1159526758.html

Новости СВО: в Минобороны раскрыли потери ВСУ за сутки

Новости СВО: в Минобороны раскрыли потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 19.09.2026

Новости СВО: в Минобороны раскрыли потери ВСУ за сутки

За сутки ВСУ потеряли 1185 единиц живой силы, больше всего – в ДНР благодаря действиям группировки войск "Центр" вооруженных сил России. РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T12:56

2026-09-19T12:56

2026-09-19T13:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. За сутки ВСУ потеряли 1185 единиц живой силы, больше всего – в ДНР благодаря действиям группировки войск "Центр" вооруженных сил России.Как следует из данных ежесуточной сводки о проведении специальной военной операции Министерства обороны РФ, подразделения группировки войск "Север" в северо-восточной части Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля."В кольце окружения продолжается уничтожение формирований противника в районах населенных пунктов Грачовка, Красный Яр и Хрипуны Харьковской области. В ходе решительных действий взяты под контроль населенные пункты Лошаково и Комиссарово Харьковской области, ведутся бои за освобождение населенного пункта Бузово Харьковской области", - говорится в сводке.За сутки потери украинских вооруженных формирований на этом направлении составили до 30 военнослужащих.Также в ходе расширения внешней зоны контроля уничтожаются формирования ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Новоалександровка и Приколотное Харьковской области. Кроме того, в Харьковской области нанесено огневое поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Корбины Иваны, Черноглазовка, Братеница, Подсреднее и Великий Бурлук Харьковской области.В Сумской области поражены живая сила и техника двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Хотень, Рудневка и Пушкаревка Сумской области."Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" за прошедшие сутки противник потерял до 245 военнослужащих", - оперируют в минобороны цифрами украинских потерь.За сутки подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Они, согласно данным военного министерства, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Базалиевка, Березовка, Червоный Оскол Харьковской области и Рубцы Донецкой Народной Республики. Там потери противника составили свыше 210 военнослужащих и масса военной техники, в том числе иностранного производства."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Высокоивановка, Славянск, Краматорск, Николаевка и Шабельковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 145 военнослужащих", - гласит сводка.Одновременно подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и освободили населенные пункты Марьевка и Гулево Донецкой Народной Республики."Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады спецназначения и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белозерское, Дружковка, Артема, Варваровка, Старорайское и Новоявленка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410 военнослужащих", - передают в пресс-службе минобороны РФ..За прошедшие сутки подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зеленая Диброва Запорожской области. Там, помимо техники, ВСУ потеряли до 280 военнослужащих:"Нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Манвеловка, Малиновка, Коломийцы Днепропетровской области, Петропавловское и Общее Запорожской области".Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили более 55 военнослужащих. Они улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка и Димитрово Запорожской области.Также за прошедшие 24 часа средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 936 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Минобороны РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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