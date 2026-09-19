https://crimea.ria.ru/20260919/novosti-kryma-i-sevastopolya--chto-proizoshlo-v-noch-na-19-sentyabrya-1159522284.html
Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 19 сентября
Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 19 сентября - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 19 сентября
В Крыму в ночь на субботу, 19 сентября, объявляли беспилотную опасность, в Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост работает штатно. РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T08:02
2026-09-19T08:02
2026-09-19T08:10
новости крыма
новости севастополя
крым
севастополь
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0d/1123831640_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b5999b88c5cccf93a6127675ac2405e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на субботу, 19 сентября, объявляли беспилотную опасность, в Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост работает штатно.Беспилотная опасность была объявлена в Республике Крым в 3.17 и снята в 5.16. Силы ПВО отразили вражескую атаку."На севере Республики Крым работает ПВО", - сообщили в канале оперативного информирования ГУ МЧС по РК*.Крымский мост работает штатно – очередей перед досмотровыми пунктами в течение ночи не было, утром также сохраняется свободный проезд с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0d/1123831640_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9fa64466a29d904689d76977640475b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь
Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 19 сентября
Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 19 сентября
08:02 19.09.2026 (обновлено: 08:10 19.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на субботу, 19 сентября, объявляли беспилотную опасность, в Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост работает штатно.
Беспилотная опасность была объявлена в Республике Крым в 3.17 и снята в 5.16. Силы ПВО отразили вражескую атаку.
"На севере Республики Крым работает ПВО", - сообщили в канале оперативного информирования ГУ МЧС по РК*.
Крымский мост работает штатно – очередей перед досмотровыми пунктами в течение ночи не было, утром также сохраняется свободный проезд с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.