Рейтинг@Mail.ru
Новороссийские десантники сорвали ротацию ВСУ южнее Запорожья - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260919/novorossiyskie-desantniki-sorvali-rotatsiyu-vsu-yuzhnee-zaporozhya-1159523468.html
Новороссийские десантники сорвали ротацию ВСУ южнее Запорожья
Новороссийские десантники сорвали ротацию ВСУ южнее Запорожья - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Новороссийские десантники сорвали ротацию ВСУ южнее Запорожья
Новороссийские десантники сорвали ротацию и подвоз материальных средств ВСУ на юго-востоке Запорожской области южнее Запорожья. В районах севернее населенных... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T13:55
2026-09-19T13:55
видео
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
запорожье
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/13/1159525186_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1cdd7e2ff63c53192bc318b37c3e4ae3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Новороссийские десантники сорвали ротацию и подвоз материальных средств ВСУ на юго-востоке Запорожской области южнее Запорожья. В районах севернее населенных пунктов Малокатериновка и Григоровка противник продолжает нести потери в технике и живой силе.Как сообщили в минобороны, задуманное Киевом стало невозможным благодаря ударам расчетов ударных FPV-дронов подразделений беспилотных систем (БпС) Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ."Несмотря на попытки ВСУ восстановить логистику и подвести резервы, все маршруты выдвижения своевременно вскрываются расчетами беспилотной авиации. Точными ударами оптоволоконных FPV-дронов Новороссийской "крылатой пехоты" были уничтожены три бронеавтомобиля, три автомобиля высокой проходимости и наземная робототехническая платформа, осуществлявших доставку личного состава и материальных средств к линии боевого соприкосновения", - говорится в новости от министерства обороны России.Логистические маршруты противника на этом участке находятся под круглосуточным контролем Новороссийских десантников. Наблюдение ведется непрерывно, координаты передаются точно и незамедлительно, удары наносятся точно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260919/rossiyskie-voyska-osvobodili-marevku-i-gulevo-v-dnr-1159525997.html
запорожье
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/13/1159525186_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_61912e7a33b21745c36b6bc1077abbeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), запорожье
Новороссийские десантники сорвали ротацию ВСУ южнее Запорожья

Расчеты ударных дронов не допускают подвоз боеприпасов подразделениями ВСУ около Запорожья

13:55 19.09.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Новороссийские десантники сорвали ротацию и подвоз материальных средств ВСУ на юго-востоке Запорожской области южнее Запорожья. В районах севернее населенных пунктов Малокатериновка и Григоровка противник продолжает нести потери в технике и живой силе.
Как сообщили в минобороны, задуманное Киевом стало невозможным благодаря ударам расчетов ударных FPV-дронов подразделений беспилотных систем (БпС) Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ.
"Несмотря на попытки ВСУ восстановить логистику и подвести резервы, все маршруты выдвижения своевременно вскрываются расчетами беспилотной авиации. Точными ударами оптоволоконных FPV-дронов Новороссийской "крылатой пехоты" были уничтожены три бронеавтомобиля, три автомобиля высокой проходимости и наземная робототехническая платформа, осуществлявших доставку личного состава и материальных средств к линии боевого соприкосновения", - говорится в новости от министерства обороны России.
Логистические маршруты противника на этом участке находятся под круглосуточным контролем Новороссийских десантников. Наблюдение ведется непрерывно, координаты передаются точно и незамедлительно, удары наносятся точно.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
12:04
Российские войска освободили еще пять населенных пунктов
 
ВидеоМинистерство обороны РФНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)Запорожье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:22Сколько избирателей на этот момент проголосовали на выборах в Севастополе
16:12Явка на выборах в Госдуму в Крыму к 15:00 19 сентября составила 35 процентов
16:01Угроза миновала – воздушную тревогу в Севастополе отменили
16:00В Севастополе из-за воздушной тревоги продлили время заправки автомобилей
15:55ВMW сбил велосипедиста на кольце в Севастополе
15:41В Севастополе омбудсмен помог малоподвижной женщине оформить инвалидность
15:24Явка на выборах в Госдуму превысила 35 процентов
15:12Севастополь отбивает атаку ВСУ – сбиты две воздушные цели
14:55В Севастополе объявили воздушную тревогу
14:44Крымчане могут выбрать форму соцуслуг до 1 октября
14:10Россиянин скончался из-за утечки хладагента на судне в порту Пусана
13:55Новороссийские десантники сорвали ротацию ВСУ южнее Запорожья
13:35В четырех регионах России протестируют беспилотный общественный транспорт
13:27Путин поручил восстановить сеть общественного транспорта в исторических регионах
13:06Крымский мост сейчас - начала расти очередь
12:56Новости СВО: в Минобороны раскрыли потери ВСУ за сутки
12:33Смертельное ДТП в Симферополе - в столкновении с авто погиб мотоциклист
12:25В Севастополе изменили схему движения на некоторых улицах
12:04Российские войска освободили еще пять населенных пунктов
11:44Крым продал 10 национализированных объектов за год
Лента новостейМолния