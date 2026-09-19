https://crimea.ria.ru/20260919/novorossiyskie-desantniki-sorvali-rotatsiyu-vsu-yuzhnee-zaporozhya-1159523468.html
Новороссийские десантники сорвали ротацию ВСУ южнее Запорожья
Новороссийские десантники сорвали ротацию ВСУ южнее Запорожья - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Новороссийские десантники сорвали ротацию ВСУ южнее Запорожья
Новороссийские десантники сорвали ротацию и подвоз материальных средств ВСУ на юго-востоке Запорожской области южнее Запорожья. В районах севернее населенных... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T13:55
2026-09-19T13:55
2026-09-19T13:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Новороссийские десантники сорвали ротацию и подвоз материальных средств ВСУ на юго-востоке Запорожской области южнее Запорожья. В районах севернее населенных пунктов Малокатериновка и Григоровка противник продолжает нести потери в технике и живой силе.Как сообщили в минобороны, задуманное Киевом стало невозможным благодаря ударам расчетов ударных FPV-дронов подразделений беспилотных систем (БпС) Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ."Несмотря на попытки ВСУ восстановить логистику и подвести резервы, все маршруты выдвижения своевременно вскрываются расчетами беспилотной авиации. Точными ударами оптоволоконных FPV-дронов Новороссийской "крылатой пехоты" были уничтожены три бронеавтомобиля, три автомобиля высокой проходимости и наземная робототехническая платформа, осуществлявших доставку личного состава и материальных средств к линии боевого соприкосновения", - говорится в новости от министерства обороны России.Логистические маршруты противника на этом участке находятся под круглосуточным контролем Новороссийских десантников. Наблюдение ведется непрерывно, координаты передаются точно и незамедлительно, удары наносятся точно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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видео, министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), запорожье
Новороссийские десантники сорвали ротацию ВСУ южнее Запорожья
Расчеты ударных дронов не допускают подвоз боеприпасов подразделениями ВСУ около Запорожья
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Новороссийские десантники сорвали ротацию и подвоз материальных средств ВСУ на юго-востоке Запорожской области южнее Запорожья. В районах севернее населенных пунктов Малокатериновка и Григоровка противник продолжает нести потери в технике и живой силе.
Как сообщили в минобороны, задуманное Киевом стало невозможным благодаря ударам расчетов ударных FPV-дронов подразделений беспилотных систем (БпС) Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ.
"Несмотря на попытки ВСУ восстановить логистику и подвести резервы, все маршруты выдвижения своевременно вскрываются расчетами беспилотной авиации. Точными ударами оптоволоконных FPV-дронов Новороссийской "крылатой пехоты" были уничтожены три бронеавтомобиля, три автомобиля высокой проходимости и наземная робототехническая платформа, осуществлявших доставку личного состава и материальных средств к линии боевого соприкосновения", - говорится в новости от министерства обороны России.
Логистические маршруты противника на этом участке находятся под круглосуточным контролем Новороссийских десантников. Наблюдение ведется непрерывно, координаты передаются точно и незамедлительно, удары наносятся точно.
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