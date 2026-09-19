https://crimea.ria.ru/20260919/novorossiyskie-desantniki-sorvali-rotatsiyu-vsu-yuzhnee-zaporozhya-1159523468.html

Новороссийские десантники сорвали ротацию ВСУ южнее Запорожья

Новороссийские десантники сорвали ротацию ВСУ южнее Запорожья - РИА Новости Крым, 19.09.2026

Новороссийские десантники сорвали ротацию ВСУ южнее Запорожья

Новороссийские десантники сорвали ротацию и подвоз материальных средств ВСУ на юго-востоке Запорожской области южнее Запорожья. В районах севернее населенных... РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T13:55

2026-09-19T13:55

2026-09-19T13:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Новороссийские десантники сорвали ротацию и подвоз материальных средств ВСУ на юго-востоке Запорожской области южнее Запорожья. В районах севернее населенных пунктов Малокатериновка и Григоровка противник продолжает нести потери в технике и живой силе.Как сообщили в минобороны, задуманное Киевом стало невозможным благодаря ударам расчетов ударных FPV-дронов подразделений беспилотных систем (БпС) Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ."Несмотря на попытки ВСУ восстановить логистику и подвести резервы, все маршруты выдвижения своевременно вскрываются расчетами беспилотной авиации. Точными ударами оптоволоконных FPV-дронов Новороссийской "крылатой пехоты" были уничтожены три бронеавтомобиля, три автомобиля высокой проходимости и наземная робототехническая платформа, осуществлявших доставку личного состава и материальных средств к линии боевого соприкосновения", - говорится в новости от министерства обороны России.Логистические маршруты противника на этом участке находятся под круглосуточным контролем Новороссийских десантников. Наблюдение ведется непрерывно, координаты передаются точно и незамедлительно, удары наносятся точно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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видео, министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), запорожье