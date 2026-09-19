https://crimea.ria.ru/20260919/ne-na-chem-plyt-dronovody-armii-rossii-unichtozhili-lodki-diversantov-1159523967.html
Не на чем плыть: дроноводы армии России уничтожили лодки диверсантов
Не на чем плыть: дроноводы армии России уничтожили лодки диверсантов - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Не на чем плыть: дроноводы армии России уничтожили лодки диверсантов
Дроноводы российской группировки "Днепр" предотвратили переправку диверсионно-разведывательной группы ВСУ на левый берег Днепра. Об этом сообщили в Министерстве РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T19:48
2026-09-19T19:48
2026-09-19T19:48
видео
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
днепр
группировка войск "днепр"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/13/1159524950_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_52dd82658eff06a108eec267c1dfbae6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Дроноводы российской группировки "Днепр" предотвратили переправку диверсионно-разведывательной группы ВСУ на левый берег Днепра. Об этом сообщили в Министерстве обороны.Расчеты разведывательных БПЛА 18-й общевойсковой армии в ходе воздушной разведки обнаружили автомобиль ВСУ высокой проходимости, который транспортировал моторную лодку. Еще одна лодка была обнаружена во дворе одного из частных домов.После получения точных координат операторы ударных FPV-дронов приступили к выполнению боевой задачи. Благодаря слаженным действиям расчетов, применивших оптоволоконные ударные БПЛА, все назначенные цели были успешно поражены, а в результате точных ударов автомобиль и две лодки противника были уничтожены."Подразделения БПС группировки войск "Днепр" круглосуточно осуществляют непрерывное наблюдение за акваторией и правым берегом Днепра. Операторы БПЛА фиксируют перемещения противника, осуществляют корректировку огневых ударов реактивной и ствольной артиллерии, минометов, а также координируют действия расчетов ударных FPV-дронов, не позволяя противнику свободно перемещаться и готовить диверсии в отношении российских подразделений и мирного населения Херсонской области", - добавили в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
днепр
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/13/1159524950_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_94e249595ee375af048539281f5e2336.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, днепр, группировка войск "днепр", видео
Не на чем плыть: дроноводы армии России уничтожили лодки диверсантов
Операторы российских дронов разбили лодки для заброски диверсантов на левый берег Днепра
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Дроноводы российской группировки "Днепр" предотвратили переправку диверсионно-разведывательной группы ВСУ на левый берег Днепра. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Расчеты разведывательных БПЛА 18-й общевойсковой армии в ходе воздушной разведки обнаружили автомобиль ВСУ высокой проходимости, который транспортировал моторную лодку. Еще одна лодка была обнаружена во дворе одного из частных домов.
"Также было установлено, что в том же направлении выдвигалась группа пехоты с целью скрытной доставки лодок к реке для дальнейшей заброски диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на нашу территорию путем преодоления на них водной преграды", - говорится в сообщении
После получения точных координат операторы ударных FPV-дронов приступили к выполнению боевой задачи. Благодаря слаженным действиям расчетов, применивших оптоволоконные ударные БПЛА, все назначенные цели были успешно поражены, а в результате точных ударов автомобиль и две лодки противника были уничтожены.
"Подразделения БПС группировки войск "Днепр" круглосуточно осуществляют непрерывное наблюдение за акваторией и правым берегом Днепра. Операторы БПЛА фиксируют перемещения противника, осуществляют корректировку огневых ударов реактивной и ствольной артиллерии, минометов, а также координируют действия расчетов ударных FPV-дронов, не позволяя противнику свободно перемещаться и готовить диверсии в отношении российских подразделений и мирного населения Херсонской области", - добавили в Минобороны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube