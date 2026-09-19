https://crimea.ria.ru/20260919/ne-na-chem-plyt-dronovody-armii-rossii-unichtozhili-lodki-diversantov-1159523967.html

Не на чем плыть: дроноводы армии России уничтожили лодки диверсантов

Не на чем плыть: дроноводы армии России уничтожили лодки диверсантов - РИА Новости Крым, 19.09.2026

Не на чем плыть: дроноводы армии России уничтожили лодки диверсантов

Дроноводы российской группировки "Днепр" предотвратили переправку диверсионно-разведывательной группы ВСУ на левый берег Днепра. Об этом сообщили в Министерстве РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T19:48

2026-09-19T19:48

2026-09-19T19:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Дроноводы российской группировки "Днепр" предотвратили переправку диверсионно-разведывательной группы ВСУ на левый берег Днепра. Об этом сообщили в Министерстве обороны.Расчеты разведывательных БПЛА 18-й общевойсковой армии в ходе воздушной разведки обнаружили автомобиль ВСУ высокой проходимости, который транспортировал моторную лодку. Еще одна лодка была обнаружена во дворе одного из частных домов.После получения точных координат операторы ударных FPV-дронов приступили к выполнению боевой задачи. Благодаря слаженным действиям расчетов, применивших оптоволоконные ударные БПЛА, все назначенные цели были успешно поражены, а в результате точных ударов автомобиль и две лодки противника были уничтожены."Подразделения БПС группировки войск "Днепр" круглосуточно осуществляют непрерывное наблюдение за акваторией и правым берегом Днепра. Операторы БПЛА фиксируют перемещения противника, осуществляют корректировку огневых ударов реактивной и ствольной артиллерии, минометов, а также координируют действия расчетов ударных FPV-дронов, не позволяя противнику свободно перемещаться и готовить диверсии в отношении российских подразделений и мирного населения Херсонской области", - добавили в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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