Рейтинг@Mail.ru
Не на чем плыть: дроноводы армии России уничтожили лодки диверсантов - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260919/ne-na-chem-plyt-dronovody-armii-rossii-unichtozhili-lodki-diversantov-1159523967.html
Не на чем плыть: дроноводы армии России уничтожили лодки диверсантов
Не на чем плыть: дроноводы армии России уничтожили лодки диверсантов - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Не на чем плыть: дроноводы армии России уничтожили лодки диверсантов
Дроноводы российской группировки "Днепр" предотвратили переправку диверсионно-разведывательной группы ВСУ на левый берег Днепра. Об этом сообщили в Министерстве РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T19:48
2026-09-19T19:48
видео
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
днепр
группировка войск "днепр"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/13/1159524950_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_52dd82658eff06a108eec267c1dfbae6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Дроноводы российской группировки "Днепр" предотвратили переправку диверсионно-разведывательной группы ВСУ на левый берег Днепра. Об этом сообщили в Министерстве обороны.Расчеты разведывательных БПЛА 18-й общевойсковой армии в ходе воздушной разведки обнаружили автомобиль ВСУ высокой проходимости, который транспортировал моторную лодку. Еще одна лодка была обнаружена во дворе одного из частных домов.После получения точных координат операторы ударных FPV-дронов приступили к выполнению боевой задачи. Благодаря слаженным действиям расчетов, применивших оптоволоконные ударные БПЛА, все назначенные цели были успешно поражены, а в результате точных ударов автомобиль и две лодки противника были уничтожены."Подразделения БПС группировки войск "Днепр" круглосуточно осуществляют непрерывное наблюдение за акваторией и правым берегом Днепра. Операторы БПЛА фиксируют перемещения противника, осуществляют корректировку огневых ударов реактивной и ствольной артиллерии, минометов, а также координируют действия расчетов ударных FPV-дронов, не позволяя противнику свободно перемещаться и готовить диверсии в отношении российских подразделений и мирного населения Херсонской области", - добавили в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
днепр
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/13/1159524950_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_94e249595ee375af048539281f5e2336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, днепр, группировка войск "днепр", видео
Не на чем плыть: дроноводы армии России уничтожили лодки диверсантов

Операторы российских дронов разбили лодки для заброски диверсантов на левый берег Днепра

19:48 19.09.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Дроноводы российской группировки "Днепр" предотвратили переправку диверсионно-разведывательной группы ВСУ на левый берег Днепра. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Расчеты разведывательных БПЛА 18-й общевойсковой армии в ходе воздушной разведки обнаружили автомобиль ВСУ высокой проходимости, который транспортировал моторную лодку. Еще одна лодка была обнаружена во дворе одного из частных домов.
"Также было установлено, что в том же направлении выдвигалась группа пехоты с целью скрытной доставки лодок к реке для дальнейшей заброски диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на нашу территорию путем преодоления на них водной преграды", - говорится в сообщении
После получения точных координат операторы ударных FPV-дронов приступили к выполнению боевой задачи. Благодаря слаженным действиям расчетов, применивших оптоволоконные ударные БПЛА, все назначенные цели были успешно поражены, а в результате точных ударов автомобиль и две лодки противника были уничтожены.
"Подразделения БПС группировки войск "Днепр" круглосуточно осуществляют непрерывное наблюдение за акваторией и правым берегом Днепра. Операторы БПЛА фиксируют перемещения противника, осуществляют корректировку огневых ударов реактивной и ствольной артиллерии, минометов, а также координируют действия расчетов ударных FPV-дронов, не позволяя противнику свободно перемещаться и готовить диверсии в отношении российских подразделений и мирного населения Херсонской области", - добавили в Минобороны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
ВидеоМинистерство обороны РФНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииДнепрГруппировка войск "Днепр"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:12Техосмотр на дому: Минтранс предлагает новое решение для удаленных сел
20:56Явка на выборах в Крыму и Севастополе во второй день – данные ЦИК
20:55Крымский мост закрыт
20:49Угроза миновала – в Крыму отменили ракетную опасность
20:39Охота в Крыму: когда и что можно добывать
20:31Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
20:22В России явка на выборах в Госдуму во второй день голосования составила 43%
20:16В Сочи улицы ушли под воду: на город выпало более 100 миллиметров осадков
20:14В Крыму объявили ракетную опасность
20:13В Южной Осетии выбрали президента
20:00В Крыму и Севастополе завершился второй день голосования на выборах в Госдуму
19:48Не на чем плыть: дроноводы армии России уничтожили лодки диверсантов
19:33Новым главой Военного комитета НАТО стал немецкий генерал
19:17Иран предложил США завершить войну и прекратить морскую блокаду
19:01Атака ВСУ на Севастополь: дрон врезался в скалу и упал на пляж
18:34В порту Одесской области разбит танкер с горючим для ВСУ
18:16Воздушную тревогу в Севастополе отменили
18:13Дрон ВСУ ударил по автобусу в Горловке – ранены 11 человек
18:01В Севастополе снова объявлена воздушная тревога
17:52Есть касание: "Прогресс МС-35" привез на МКС пульт управления роботом для открытого космоса
Лента новостейМолния