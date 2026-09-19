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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 19.09.2026
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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
За 12 часов в субботу силы ПВО перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Крымом, Черным морем и еще 11... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T20:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. За 12 часов в субботу силы ПВО перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Крымом, Черным морем и еще 11 российскими регионами в субботу. Об этом сообщили в Минобороны России.Дроны были сбиты над Крымом, Черным морем, Кубанью, а также над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской, Нижегородской, Владимирской областей и Московского региона.В Севастополе военные отразили две атаки ВСУ. Всего над регионом было уничтожено семь беспилотников. Зафиксированы повреждения частного дома и падение дрона на дикий пляж.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новороссийские десантники сорвали ротацию ВСУ южнее ЗапорожьяНовости СВО: в Минобороны раскрыли потери ВСУ за суткиРоссийские войска освободили еще пять населенных пунктов
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министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости сво, новости, крым, черное море
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Над Крым и другими регионами уничтожили 288 беспилотников ВСУ

20:31 19.09.2026 (обновлено: 20:38 19.09.2026)
 
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. За 12 часов в субботу силы ПВО перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Крымом, Черным морем и еще 11 российскими регионами в субботу. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В период с 8.00 до 20.00 дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Дроны были сбиты над Крымом, Черным морем, Кубанью, а также над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской, Нижегородской, Владимирской областей и Московского региона.
В Севастополе военные отразили две атаки ВСУ. Всего над регионом было уничтожено семь беспилотников. Зафиксированы повреждения частного дома и падение дрона на дикий пляж.
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