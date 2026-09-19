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Мотоциклиста выбросило на встречку: подробности смертельного ДТП в Симферополе - РИА Новости Крым, 19.09.2026
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Мотоциклиста выбросило на встречку: подробности смертельного ДТП в Симферополе
Мотоциклиста выбросило на встречку: подробности смертельного ДТП в Симферополе - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Мотоциклиста выбросило на встречку: подробности смертельного ДТП в Симферополе
39-летнего мотоциклиста при столкновении с иномаркой отбросило на встречную полосу. Мужчина погиб. Подробности смертельного ДТП в Симферополе сообщили в МВД по... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T16:34
2026-09-19T16:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. 39-летнего мотоциклиста при столкновении с иномаркой отбросило на встречную полосу. Мужчина погиб. Подробности смертельного ДТП в Симферополе сообщили в МВД по Крыму.Авария произошла в субботу около полудня на перекрестке улиц Блюхера и Киевской по вине водителя легковушки.В результате столкновения мотоциклиста отбросило на Volkswagen Multivan, который двигался во встречном направлении.Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, ход проверки ДТП контролирует прокуратура Республики Крым, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Мотоциклиста выбросило на встречку: подробности смертельного ДТП в Симферополе

Иномарка снесла мотоциклиста на встречку - подробности смертельного ДТП в Симферополе

16:34 19.09.2026
 
© Прокуратура КрымаСмертельное ДТП с мотоциклистом в Симферополе
Смертельное ДТП с мотоциклистом в Симферополе
© Прокуратура Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. 39-летнего мотоциклиста при столкновении с иномаркой отбросило на встречную полосу. Мужчина погиб. Подробности смертельного ДТП в Симферополе сообщили в МВД по Крыму.
Авария произошла в субботу около полудня на перекрестке улиц Блюхера и Киевской по вине водителя легковушки.
"По предварительным данным, 45‑летний водитель автомобиля Hyundai сегодня около 12:10 в Симферополе, осуществляя выезд со второстепенной дороги налево на нерегулируемом перекрестке улиц Блюхера и Киевской, допустил столкновение с мотоциклом Honda. Мотоциклом управлял 39‑летний мужчина, следовавший по главной дороге", - говорится в сообщении.
В результате столкновения мотоциклиста отбросило на Volkswagen Multivan, который двигался во встречном направлении.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью", - констатировали правоохранители.
Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, ход проверки ДТП контролирует прокуратура Республики Крым, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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