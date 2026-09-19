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Мотоциклиста выбросило на встречку: подробности смертельного ДТП в Симферополе

Мотоциклиста выбросило на встречку: подробности смертельного ДТП в Симферополе - РИА Новости Крым, 19.09.2026

Мотоциклиста выбросило на встречку: подробности смертельного ДТП в Симферополе

39-летнего мотоциклиста при столкновении с иномаркой отбросило на встречную полосу. Мужчина погиб. Подробности смертельного ДТП в Симферополе сообщили в МВД по... РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T16:34

2026-09-19T16:34

2026-09-19T16:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. 39-летнего мотоциклиста при столкновении с иномаркой отбросило на встречную полосу. Мужчина погиб. Подробности смертельного ДТП в Симферополе сообщили в МВД по Крыму.Авария произошла в субботу около полудня на перекрестке улиц Блюхера и Киевской по вине водителя легковушки.В результате столкновения мотоциклиста отбросило на Volkswagen Multivan, который двигался во встречном направлении.Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, ход проверки ДТП контролирует прокуратура Республики Крым, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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